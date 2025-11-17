एक हफ्ते में ही भुला दिया खौफ... लाल किला रोड पर लौटी रौनक, चांदनी चौक फिर मुस्कुराया

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली। दिन सोमवार, केवल तारीख बदली है, समय नहीं। वह 10 नवंबर था, आज 17 नवंबर। समय वहीं छह बजकर 50 मिनट। एक तस्वीर सीसीटीवी फुटेज की है। दूसरी, कैमरे की। उस दिन भी गुनगुनी ठंड में ढलती शाम में लाल किला और चांदनी चौक को बांटते नेता जी सुभाष मार्ग की रेड लाइट पर वाहनों का भारी दबाव था।

लोग खरीदारी कर, घूम फिर कर यादों में पुरानी दिल्ली को बसा घर की ओर निकल रहे थे। आज भी ऐसा ही था। उस दिन ठीक उसी स्थान पर, जिसे भगवान का रूप माना जाता है आतंकी बने उस डाक्टर उमर ने, अपनी कार में भीषण विस्फोट कर निर्दोष लोगों की जान ले ली थी। तब सब कुछ थम गया था। शुक्रवार तक यह रास्ता बंद था।