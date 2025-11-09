दिल्ली में फिर दिखेगी मुगल काल से चली आ रही ये अनोखी परंपरा, उपराज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद मिली आयोजन की अनुमति

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की परंपरागत सांस्कृतिक पहचान मानी जाने वाली ‘फूल वालों की सैर’ अब आखिरकार आयोजित हो सकेगी। यह ऐतिहासिक उत्सव 2 नवंबर को होना तय था, लेकिन अनुमति न मिलने के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था। अब संभावना है कि इसका आयोजन फरवरी या मार्च में किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार, ‘फूल वालों की सैर’ के आयोजन की अनुमति उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के हस्तक्षेप के बाद दी गई है। दरअसल, पिछली आप सरकार के 28 नवंबर 2023 के एक आदेश के चलते दक्षिणी रिज क्षेत्र में ऐसे किसी भी त्योहार या आयोजन की अनुमति रोक दी गई थी। इसी वजह से इस बार कार्यक्रम की फाइल लंबित पड़ी रही।

उपराज्यपाल ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए और देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि जनता से जुड़े मामलों में अधिकारियों की उदासीनता और अनुत्तरदायी रवैया किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।