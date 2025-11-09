दिल्ली में LG के दखल से 'फूल वालों की सैर' को मिली हरी झंडी, AAP सरकार ने लगाया था प्रतिबंध

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में "फूल वालों की सैर" उत्सव के लिए लंबित अनुमति आखिरकार मिल गई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के हस्तक्षेप के बाद, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अंजुमन-ए-सैर-ए-गुल-फरोशां को अपने पारंपरिक स्थल पर इस ऐतिहासिक उत्सव के आयोजन की अनुमति दे दी है। अनुमति के अभाव में "फूल वालों की सैर" उत्सव स्थगित हो गया था।

उपराज्यपाल ने मामले को गंभीरता से लिया और संबंधित अधिकारियों को तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जांच में पता चला कि डीडीए की अनुमति इसलिए लंबित थी क्योंकि 28 नवंबर, 2023 को तत्कालीन आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग ने साउथ रिज क्षेत्र में इस तरह के उत्सवों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया था।

गौरतलब है कि डीडीए कई वर्षों से इस आयोजन के लिए नियमित रूप से अनुमति देता रहा है। 2024 में, डीडीए ने उपरोक्त सरकारी आदेश के बावजूद "फूल वालों की सैर" के आयोजन का समर्थन भी किया था। हालांकि, इस बार आयोजकों ने लिखित अनुमति मांगी, जिसके बाद उपराज्यपाल ने हस्तक्षेप कर अनुमति प्रदान की।

उपराज्यपाल ने इस परंपरा की अनुमति न दिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। वे स्वयं पिछले तीन वर्षों से इस उत्सव के अवसर पर ख्वाजा बख्तियार काकी दरगाह और माता योगमाया मंदिर में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते रहे हैं। डीडीए ने इस मामले की समीक्षा की और इस तथ्य को ध्यान में रखा कि "फूल वालों की सैर" दिल्ली की विरासत और सांप्रदायिक एकता का प्रतीक है।