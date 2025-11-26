दिल्ली-NCR में फैली धुंध की मोटी चादर, सांस लेना हुआ मुश्किल; कई इलाकों में AQI 'बेहद खराब' श्रेणी में
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण चरम पर है, जिससे धुंध की मोटी परत छाई है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली का AQI 350 से अधिक दर्ज किया गया है, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में है। CAQM ने GRAP-3 लागू किया, जिससे गैर-जरूरी निर्माण कार्य रुक गए हैं। कई इलाकों में AQI का स्तर बहुत अधिक है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण अपने चरम पर है। बुधवार सुबह सड़कों पर धुंध की मोटी परत छाई हुई है। लोगों को सांस लेने में समस्या आ रही है। दिल्ली का एक्यूआई इस दौरान 350 से अधिक दर्ज किया गया है। यहां हवा की गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में बनी हुई है।
प्रदूषण को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने GRAP-3 के प्रावधान को लागू कर दिया है। इसके लागू होते ही गैर-जरूरी निर्माण कार्य पर रोक लग गई है।
बता दें, दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर राजधानी में सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश जारी किया है। उनका कहना है कि इससे सड़कों पर भीड़ कम होगी और प्रदूषण से लोगों को राहत मिलेगी। वहीं स्कूलों को भी ऑनलाइन मोड में चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
बुधवार को इन इलाकों में कितना है AQI?
|स्थान (Location)
|AQI
|आनंद विहार
|363
|बवाना
|382
|रोहिणी
|380
|वजीरपुर
|377
|मुंडका
|371
|पंजाबी बाग
|368
|विवेक विहार
|365
|आईटीओ
|358
|नरेला
|353
|ओखला
|332
|लोधी रोड
|300
