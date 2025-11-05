Delhi-NCR में घरों की बिक्री 14% लुढ़की, सिर्फ 8,668 यूनिट्स बिकीं; 8 प्रमुख शहरों की कुल बिक्री में मामूली उछाल
दिल्ली-एनसीआर में घरों की बिक्री में 14% की गिरावट आई है, जिसके चलते केवल 8,668 यूनिट्स ही बिक पाईं। हालांकि, आठ प्रमुख शहरों की कुल बिक्री में थोड़ी वृद्धि हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्याज दरों में वृद्धि और संपत्ति की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण यह गिरावट आई है। भविष्य में सुधार के लिए ब्याज दरों में कमी और कीमतों में स्थिरता आवश्यक है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश के आठ प्रमुख शहरों में जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान घरों की बिक्री मामूली रूप से बढ़कर 96,827 इकाइयों पर पहुंच गई। यह जानकारी रियल एस्टेट पोर्टल हाउसिंग डॉटकाम की नवीनतम रिपोर्ट में दी गई है। पिछले साल की समान अवधि में 96,544 आवासीय इकाइयों की बिक्री हुई थी।
इस दौरान नई आवासीय परियोजनाओं की पेशकश बढ़कर 94,419 इकाइयों तक पहुंच गई, जबकि पिछले साल यह संख्या 91,863 थी। इस आवासीय पोर्टल का स्वामित्व रखने वाली कंपनी आरईए इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) प्रवीण शर्मा ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में लगातार बढ़ती कीमतों ने किफायती आवासीय खंड में आने वाली मांग पर खासा असर डाला है।
शर्मा ने कहा, 'प्रीमियम एवं उच्च श्रेणी के आवासीय खंड में मांग और आपूर्ति मजबूत है लेकिन किफायती आवासीय श्रेणी में आपूर्ति सीमित है। डेवलपर को इस खंड में आपूर्ति बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। निजी इस्तेमाल के लिए घर खरीदने वाले उपभोक्ताओं की घर खरीद पाने की क्षमता में सुधार होना भी जरूरी है।'
दिल्ली -एनसीआर में गिरावट
आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर तिमाही में बेंगलुरु में घरों की बिक्री 23 प्रतिशत बढ़कर 13,688 इकाइयों पर पहुंच गई जबकि चेन्नई में यह 51 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 5,389 इकाई रही। इसके विपरीत, दिल्ली-एनसीआर के बाजार में घरों की बिक्री 14 प्रतिशत घटकर 8,668 इकाइयों पर आ गई, जबकि मुंबई क्षेत्र में चार प्रतिशत गिरावट के साथ 28,690 इकाइयां बिकीं।
कोलकाता में 43 प्रतिशत वृद्धि के साथ 4,007 इकाइयां बिकीं और हैदराबाद में पांच प्रतिशत बढ़कर 12,138 इकाइयों की बिक्री दर्ज की गईं।
समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट के इनपुट के साथ
