Delhi-NCR में घरों की बिक्री 14% लुढ़की, सिर्फ 8,668 यूनिट्स बिकीं; 8 प्रमुख शहरों की कुल बिक्री में मामूली उछाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश के आठ प्रमुख शहरों में जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान घरों की बिक्री मामूली रूप से बढ़कर 96,827 इकाइयों पर पहुंच गई। यह जानकारी रियल एस्टेट पोर्टल हाउसिंग डॉटकाम की नवीनतम रिपोर्ट में दी गई है। पिछले साल की समान अवधि में 96,544 आवासीय इकाइयों की बिक्री हुई थी।

इस दौरान नई आवासीय परियोजनाओं की पेशकश बढ़कर 94,419 इकाइयों तक पहुंच गई, जबकि पिछले साल यह संख्या 91,863 थी। इस आवासीय पोर्टल का स्वामित्व रखने वाली कंपनी आरईए इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) प्रवीण शर्मा ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में लगातार बढ़ती कीमतों ने किफायती आवासीय खंड में आने वाली मांग पर खासा असर डाला है।

शर्मा ने कहा, 'प्रीमियम एवं उच्च श्रेणी के आवासीय खंड में मांग और आपूर्ति मजबूत है लेकिन किफायती आवासीय श्रेणी में आपूर्ति सीमित है। डेवलपर को इस खंड में आपूर्ति बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। निजी इस्तेमाल के लिए घर खरीदने वाले उपभोक्ताओं की घर खरीद पाने की क्षमता में सुधार होना भी जरूरी है।'

दिल्ली -एनसीआर में गिरावट आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर तिमाही में बेंगलुरु में घरों की बिक्री 23 प्रतिशत बढ़कर 13,688 इकाइयों पर पहुंच गई जबकि चेन्नई में यह 51 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 5,389 इकाई रही। इसके विपरीत, दिल्ली-एनसीआर के बाजार में घरों की बिक्री 14 प्रतिशत घटकर 8,668 इकाइयों पर आ गई, जबकि मुंबई क्षेत्र में चार प्रतिशत गिरावट के साथ 28,690 इकाइयां बिकीं।