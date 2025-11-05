दिल्ली-एनसीआर की हवा में मामूली सुधार, लेकिन आंकड़ों में गुणवत्ता अभी भी 'बहुत खराब'; आपके इलाके का हाल कैसा है?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में सर्दी के मौसम में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है, लेकिन मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ज्यादातर इलाकों में 'मॉडरेट' श्रेणी (100-200) में रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, शहर का औसत AQI 172 के आसपास दर्ज किया गया, जो 'अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स' की सीमा को दर्शाता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि कम हवा की गति और पड़ोसी राज्यों से आने वाले धुंध के कारण प्रदूषण जमा हो रहा है, लेकिन अभी तक 'पुअर' या 'सीवियर' स्तर नहीं पहुंचा।

चांदनी चौक में AQI 170 दर्ज किया गया, जो सबसे ऊंचा रहा और सांस संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है। इसी तरह, शादीपुर में 169 का स्तर देखा गया, जहां PM2.5 कणों की मात्रा सामान्य से अधिक थी। बाकी इलाकों जैसे जहांगीरपुरी, बवाना, द्वारका और पूसा आदि में AQI 150-165 के बीच रहा, जो मॉडरेट श्रेणी में आता है। इन आंकड़ों से साफ है कि उत्तर और मध्य दिल्ली के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में प्रदूषण का असर ज्यादा है।

दिल्ली-एनसीआर के कुछ प्रमुख इलाकों में 5 नवंबर, शाम 6 बजे का हाल:

इलाका AQI चांदनी चौक 170 शादीपुर 169 दिलशाद गार्डन 169 जहांगीरपुरी 165 बवाना 164 द्वारका 161 डीयू नॉर्थ कैंपस 159 बुराड़ी 156 द्वारका सेक्टर-8 154 पूसा 151

सोर्स - https://aqicn.org/city/delhi/