    400 के पार हुआ AQI... ‘रेड जोन’ में दिल्ली की हवा, नवंबर के अंत तक बढ़ेगी ठिठुरन

    By Sanjeev Gupta Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 01:42 PM (IST)

    दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर रूप से खराब हो गई है, AQI 400 के पार पहुंच गया है। नवंबर के अंत तक ठंड बढ़ने से प्रदूषण और बढ़ने की आशंका है। डॉक्टरों ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्रशासन प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रयासरत है।

    प्रदूषण से बचाव के लिए कनॉट प्लेस में मास्क पहने पर्यटक। हरीश कुमार

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। कोहरे और ठंडक के लगातार बढ़ते एहसास के बीच रविवार सुबह भी न्यूनतम तापमान में गिरावट बरकरार रही। मौसम विभाग की मानें तो ठंड लगातार बढ़ेगी और तापमान में गिरावट भी अभी और आएगी। रविवार सुबह कहीं कहीं कोहरा भी देखने को मिला। हालांकि इससे दृश्यता का स्तर ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ।

    न्यूनतम तापमान भी 11.8 डिग्री पर लुढ़का

    रविवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अधिकतम तापमान 28 डिग्री के आसपास रह सकता है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिन में आसमान साफ रहेगा। धूप भी खिली रहेगी। दूसरी तरफ हवा फिर बिगड़ने लगी है। आज सुबह 10 बजे आईक्यू एयर ने राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 565 दर्ज किया, जो खतरनाक श्रेणी में है।

    Delhi AQI News (3)

    कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार

    वहीं, सीपीसीबी ने सुबह सात बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 391 दर्ज किया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। इसके अलावा राजधानी सहित एनसीआर के कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया है। संभावना है कि आज दिल्ली का औसत एक्यूआई 400 का आंकड़ा पार करके गंभीर श्रेणी में पहुंच सकता है। उस सूरत में ग्रेप तीन के प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं।

     कहां कितना एक्यूआई?

    क्षेत्र एक्यूआई
    आनंद विहार 412
    अलीपुर 415
    अशोक विहार 416
    चांदनी चौक 409
    द्वारका 383
    दिल्ली एयरपोर्ट 358
    आईटीओ 420
    लोधी रोड 377
    एम्स के पास 421
    जहांगीरपुरी 433
    गाजियाबाद 421
    नोएडा 410
    गुरुग्राम 260
    फरीदाबाद 275

    नोट: AQI श्रेणियां इस प्रकार हैं:

    • अच्छा: 0-50
    • संतोषजनक: 51-100
    • मध्यम: 101-200
    • खराब: 201-300
    • बहुत खराब: 301-400
    • गंभीर: 401-500

    उल्लेखनीय है कि इससे पहले, दिल्ली में शनिवार की सुबह रही सीजन की सबसे ठंडी रही और तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर, गुरुग्राम में शनिवार को सीजन की अब तक की सबसे सर्द सुबह रही। न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री कम है। अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

    मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ ही अब रात के समय पंखे बंद होने लगे हैं। सुबह-शाम के अलावा दिन में भी लोग हल्के गरम कपड़ों में नजर आने लगे हैं। 14 नवंबर तक मौसम साफ रहने का अनुमान है।

    मौसम विभाग के अनुसार, इस बार मानसून के दौरान अच्छी वर्षा और अनुकूल मौसम के कारण सर्दी ने समय पर दस्तक दी है। विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में तापमान और गिर सकता है तथा नवंबर के अंत तक ठिठुरन बढ़ेगी। दिसंबर से कड़ाके की सर्दी पड़ने के संकेत भी मिलने लगे हैं। सुबह के समय शहर में हल्का कोहरा और धुंध छाने लगी है। इसके साथ ही प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा हुआ है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो रही है।

    विशेषज्ञों के अनुसार, वायु में नमी बढ़ने और प्रदूषण के कणों के मिश्रण से धुंध और घना हो सकता है। ऐसे में वाहन चालकों को सुबह और देर शाम सफर के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

    गेहूं की बुवाई हुई शुरू

    ठंड की शुरुआत के साथ ही जिले में गेहूं की बुवाई का काम शुरू हो गया है। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस बार समय पर सर्दी आने से गेहूं की फसल को लाभ मिलेगा। किसानों ने खेतों की तैयारी पूरी कर ली है और कई इलाकों में बुवाई का कार्य तेजी से चल रहा है।