सुबह-सुबह दिल्ली-NCR लाल जोन में... AQI 450 के करीब, आने वाले दिनों में कैसी रहेगी हवा की स्थिति?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में ठंड बढ़ने के साथ-साथ प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बेहद गंभीर हो गया है। आज सुबह कई इलाकों में वायदा गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 से ऊपर दर्ज किया गया, जो “गंभीर” (Severe) श्रेणी में आता है। ऐसे में बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को घर से बाहर निकलने में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।

प्रमुख स्टेशनों का ताजा AQI (13 दिसंबर 2025, सुबह 7 बजे) स्थान बोर्ड AQI प्रमुख प्रदूषक श्रेणी आनंद विहार, दिल्ली CPCB 435 PM2.5 गंभीर (Severe) ITO, दिल्ली CPCB 420 – गंभीर (Severe) रोहिणी, दिल्ली CPCB 434 PM2.5 गंभीर (Severe) IGI एयरपोर्ट (T3), दिल्ली CPCB 312 – बहुत खराब (Very Poor) सेक्टर-125, नोएडा CPCB 448 PM2.5 गंभीर (Severe) इंदिरापुरम, गाजियाबाद CPCB 418 PM2.5 गंभीर (Severe) सेक्टर-11, फरीदाबाद CPCB 350 PM2.5 बहुत खराब (Very Poor) सेक्टर-51, गुरुग्राम CPCB 318 PM2.5 बहुत खराब (Very Poor) गौरतलब है कि आज सुबह दिल्ली के आनंद विहार, रोहिणी और नोएडा के सेक्टर 125 में सबसे ज्यादा AQI दर्ज किया गया। नोएडा का सेक्टर 125 तो 448 तक पहुंच गया, जो इस सीजन का सबसे खराब AQI है। दिल्ली की एयर क्वालिटी शुक्रवार को भी "बहुत खराब" कैटेगरी में रही। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि वीकेंड में यह और खराब हो सकती है, जिससे शहर की एयर क्वालिटी "गंभीर" कैटेगरी में जा सकती है।