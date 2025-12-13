सुबह-सुबह दिल्ली-NCR लाल जोन में... AQI 450 के करीब, आने वाले दिनों में कैसी रहेगी हवा की स्थिति?
दिल्ली-एनसीआर में ठंड बढ़ने के साथ प्रदूषण का स्तर गंभीर हो गया है। कई इलाकों में AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया है। आनंद विहार, रोहिणी और नोएडा में सबस
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में ठंड बढ़ने के साथ-साथ प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बेहद गंभीर हो गया है। आज सुबह कई इलाकों में वायदा गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 से ऊपर दर्ज किया गया, जो “गंभीर” (Severe) श्रेणी में आता है। ऐसे में बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को घर से बाहर निकलने में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।
प्रमुख स्टेशनों का ताजा AQI (13 दिसंबर 2025, सुबह 7 बजे)
|स्थान
|बोर्ड
|AQI
|प्रमुख प्रदूषक
|श्रेणी
|आनंद विहार, दिल्ली
|CPCB
|435
|PM2.5
|गंभीर (Severe)
|ITO, दिल्ली
|CPCB
|420
|–
|गंभीर (Severe)
|रोहिणी, दिल्ली
|CPCB
|434
|PM2.5
|गंभीर (Severe)
|IGI एयरपोर्ट (T3), दिल्ली
|CPCB
|312
|–
|बहुत खराब (Very Poor)
|सेक्टर-125, नोएडा
|CPCB
|448
|PM2.5
|गंभीर (Severe)
|इंदिरापुरम, गाजियाबाद
|CPCB
|418
|PM2.5
|गंभीर (Severe)
|सेक्टर-11, फरीदाबाद
|CPCB
|350
|PM2.5
|बहुत खराब (Very Poor)
|सेक्टर-51, गुरुग्राम
|CPCB
|318
|PM2.5
|बहुत खराब (Very Poor)
गौरतलब है कि आज सुबह दिल्ली के आनंद विहार, रोहिणी और नोएडा के सेक्टर 125 में सबसे ज्यादा AQI दर्ज किया गया। नोएडा का सेक्टर 125 तो 448 तक पहुंच गया, जो इस सीजन का सबसे खराब AQI है।
दिल्ली की एयर क्वालिटी शुक्रवार को भी "बहुत खराब" कैटेगरी में रही। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि वीकेंड में यह और खराब हो सकती है, जिससे शहर की एयर क्वालिटी "गंभीर" कैटेगरी में जा सकती है।
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, शुक्रवार शाम 4 बजे 24 घंटे का एवरेज AQI 349 था, जो "बहुत खराब" कैटेगरी में आता है। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के मुताबिक, शनिवार को भी एयर क्वालिटी "बहुत खराब" रहने की संभावना है और रविवार को "गंभीर" हो सकती है।
