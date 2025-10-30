जहरीली हवा से बेहाल दिल्ली-एनसीआर, मथुरा रोड सबसे प्रदूषित – जानें आपके इलाके का हाल!

सबसे बुरा हाल मथुरा रोड का है जहाँ AQI 281 तक पहुँच गया। इस इलाके में रहने वाले लोग, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और दमा के मरीज, सबसे ज्यादा परेशान हैं। यहाँ PM2.5 का स्तर बहुत बढ़ गया है।

पूरे एनसीआर का हाल बेहाल

दिल्ली-एनसीआर की हवा अब पूरी तरह जहरीली हो चुकी है। दीवाली के बाद पराली जलाने, वाहनों के धुएं और ठंडी हवाओं ने मिलकर पूरे क्षेत्र को धुंध के साये में ढक दिया है। ताजा आंकड़ों में दिल्ली-एनसीआर का औसत AQI 200 से ऊपर पहुंच चुका है, जो बहुत खराब स्तर दर्शाता है।