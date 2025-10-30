जहरीली हवा से बेहाल दिल्ली-एनसीआर, मथुरा रोड सबसे प्रदूषित – जानें आपके इलाके का हाल!
दिल्ली-एनसीआर में जहरीली हवा का प्रकोप जारी है, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। मथुरा रोड सबसे ज्यादा प्रदूषित पाया गया है। आप अपने इलाके का प्रदूषण स्तर ऑनलाइन जांच सकते हैं और अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की हवा दिन ब दिन खराब होती जा रही है। दीवाली के बाद पराली जलाने, वाहनों के धुएं और मौसम की वजह से शहर धुएं में डूब गया है। आंकड़ों में दिल्ली का औसत AQI 200 से ऊपर पहुँच चुका है। यह खराब से बहुत खराब स्तर में आता है।
सबसे बुरा हाल मथुरा रोड का है जहाँ AQI 281 तक पहुँच गया। इस इलाके में रहने वाले लोग, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और दमा के मरीज, सबसे ज्यादा परेशान हैं। यहाँ PM2.5 का स्तर बहुत बढ़ गया है।
पूरे एनसीआर का हाल बेहाल
दिल्ली-एनसीआर की हवा अब पूरी तरह जहरीली हो चुकी है। दीवाली के बाद पराली जलाने, वाहनों के धुएं और ठंडी हवाओं ने मिलकर पूरे क्षेत्र को धुंध के साये में ढक दिया है। ताजा आंकड़ों में दिल्ली-एनसीआर का औसत AQI 200 से ऊपर पहुंच चुका है, जो बहुत खराब स्तर दर्शाता है।
सांस लेना मुश्किल हो गया है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और दमा के मरीजों के लिए। PM2.5 का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ा हुआ है। नीचे देखें दिल्ली-एनसीआर के सबसे प्रदूषित इलाकों की लिस्ट-
|इलाका
|AQI
|श्रेणी
|मथुरा रोड
|281
|बहुत खराब
|वजीरपुर
|230
|बहुत खराब
|नजफगढ़
|229
|बहुत खराब
|अशोक विहार
|213
|बहुत खराब
|शादीपुर
|209
|बहुत खराब
|दिलशाद गार्डन
|205
|बहुत खराब
|सोनिया विहार
|198
|खराब
|द्वारका सेक्टर-8
|198
|खराब
|आरके पुरम
|197
|खराब
|चांदनी चौक
|195
|खराब
