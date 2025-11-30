दिल्ली-एनसीआर की हवा में जहर बरकरार, कई जगहों पर AQI 'बहुत खराब', यह इलाका रहा सबसे ज्यादा प्रभावित

PMO ने मांगी रिपोर्ट

दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण पर प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की भी नजर है। PMO ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए काम कर रही 19 एजेंसियों से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग समेत सभी संबंधित एजेंसियों को पत्र भेजकर पूछा कि प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए और उनकी प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराएं।

कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना

संसद के शीतकालीन सत्र में दिल्ली के वायु प्रदूषण संकट को उठाने की नेता विपक्ष राहुल गांधी की घोषणा के बाद, कांग्रेस ने केंद्र और दिल्ली सरकार पर कार्रवाई के लिए दबाव बढ़ा दिया है। पार्टी का दावा है कि राजधानी में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और नागरिकों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।