Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली-NCR फिर ‘गैस चैंबर’ की ओर, AQI 350 के पार; आने वाले दिनों में कैसी रहेगी प्रदूषण की स्थिति?

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 06:31 PM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ रहा है, AQI 350 के पार चला गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले दिनों में स्थिति और खराब हो सकती है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो रही हैं। सरकार प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठा रही है, लेकिन लोगों को भी जागरूक रहने की आवश्यकता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ रहा है, AQI 350 के पार चला गया है। जागरण

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली और आसपास के एनसीआर इलाकों में प्रदूषण से राहत की उम्मीद एक बार फिर टूट गई। सोमवार (1 दिसंबर 2025) शाम 6 बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 352 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ (301-400) श्रेणी में आता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CPCB डेटा के अनुसार 

    मुख्य इलाकों की स्थिति
    (सोमवार, 1 दिसंबर शाम 6 बजे)
    इलाका AQI श्रेणी
    आनंद विहार (दिल्ली) 352 बहुत खराब
    ITO (दिल्ली) 306 बहुत खराब
    तेरी ग्राम (गुरुग्राम) 306 बहुत खराब
    सेक्टर-62 (नोएडा) 293 खराब
    न्यू इंडस्ट्रियल टाउन (फरीदाबाद) 229 खराब
    आनंद विहार (हापुड़) 322 बहुत खराब

    रविवार को चली तेज हवाओं ने 16 दिन बाद पहली बार दिल्ली का औसत AQI 279 तक लाकर ‘खराब’ श्रेणी में पहुंचा दिया था। CPCB के SAMEER ऐप के अनुसार, यह 5 नवंबर के बाद नवंबर महीने की दूसरी सबसे कम रीडिंग थी। रविवार को शहर के 39 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 22 ने अभी भी ‘बहुत खराब’ श्रेणी दिखाई थी।

    हालांकि सोमवार को हवा की गति कम होने से प्रदूषण फिर बढ़ गया। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दो-तीन दिनों तक हवा की रफ्तार कम रहने और तापमान में गिरावट से स्मॉग की मोटी परत और गहरा सकती है।

    दिल्ली-एनसीआर में नवंबर के पूरे महीने में ज्यादातर दिन AQI ‘बहुत खराब’ और ‘गंभीर’ श्रेणी में ही रहा। 