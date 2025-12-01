दिल्ली-NCR फिर ‘गैस चैंबर’ की ओर, AQI 350 के पार; आने वाले दिनों में कैसी रहेगी प्रदूषण की स्थिति?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली और आसपास के एनसीआर इलाकों में प्रदूषण से राहत की उम्मीद एक बार फिर टूट गई। सोमवार (1 दिसंबर 2025) शाम 6 बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 352 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ (301-400) श्रेणी में आता है।

CPCB डेटा के अनुसार

मुख्य इलाकों की स्थिति

(सोमवार, 1 दिसंबर शाम 6 बजे) इलाका AQI श्रेणी आनंद विहार (दिल्ली) 352 बहुत खराब ITO (दिल्ली) 306 बहुत खराब तेरी ग्राम (गुरुग्राम) 306 बहुत खराब सेक्टर-62 (नोएडा) 293 खराब न्यू इंडस्ट्रियल टाउन (फरीदाबाद) 229 खराब आनंद विहार (हापुड़) 322 बहुत खराब

रविवार को चली तेज हवाओं ने 16 दिन बाद पहली बार दिल्ली का औसत AQI 279 तक लाकर ‘खराब’ श्रेणी में पहुंचा दिया था। CPCB के SAMEER ऐप के अनुसार, यह 5 नवंबर के बाद नवंबर महीने की दूसरी सबसे कम रीडिंग थी। रविवार को शहर के 39 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 22 ने अभी भी ‘बहुत खराब’ श्रेणी दिखाई थी।

हालांकि सोमवार को हवा की गति कम होने से प्रदूषण फिर बढ़ गया। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दो-तीन दिनों तक हवा की रफ्तार कम रहने और तापमान में गिरावट से स्मॉग की मोटी परत और गहरा सकती है।