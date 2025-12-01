दिल्ली-NCR फिर ‘गैस चैंबर’ की ओर, AQI 350 के पार; आने वाले दिनों में कैसी रहेगी प्रदूषण की स्थिति?
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ रहा है, AQI 350 के पार चला गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले दिनों में स्थिति और खराब हो सकती है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो रही हैं। सरकार प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठा रही है, लेकिन लोगों को भी जागरूक रहने की आवश्यकता है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली और आसपास के एनसीआर इलाकों में प्रदूषण से राहत की उम्मीद एक बार फिर टूट गई। सोमवार (1 दिसंबर 2025) शाम 6 बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 352 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ (301-400) श्रेणी में आता है।
CPCB डेटा के अनुसार
|मुख्य इलाकों की स्थिति
(सोमवार, 1 दिसंबर शाम 6 बजे)
|इलाका
|AQI
|श्रेणी
|आनंद विहार (दिल्ली)
|352
|बहुत खराब
|ITO (दिल्ली)
|306
|बहुत खराब
|तेरी ग्राम (गुरुग्राम)
|306
|बहुत खराब
|सेक्टर-62 (नोएडा)
|293
|खराब
|न्यू इंडस्ट्रियल टाउन (फरीदाबाद)
|229
|खराब
|आनंद विहार (हापुड़)
|322
|बहुत खराब
रविवार को चली तेज हवाओं ने 16 दिन बाद पहली बार दिल्ली का औसत AQI 279 तक लाकर ‘खराब’ श्रेणी में पहुंचा दिया था। CPCB के SAMEER ऐप के अनुसार, यह 5 नवंबर के बाद नवंबर महीने की दूसरी सबसे कम रीडिंग थी। रविवार को शहर के 39 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 22 ने अभी भी ‘बहुत खराब’ श्रेणी दिखाई थी।
हालांकि सोमवार को हवा की गति कम होने से प्रदूषण फिर बढ़ गया। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दो-तीन दिनों तक हवा की रफ्तार कम रहने और तापमान में गिरावट से स्मॉग की मोटी परत और गहरा सकती है।
दिल्ली-एनसीआर में नवंबर के पूरे महीने में ज्यादातर दिन AQI ‘बहुत खराब’ और ‘गंभीर’ श्रेणी में ही रहा।
