Pollution Update: दमघोंटू हवा से नहीं मिल रही राहत, Delhi-NCR का औसत AQI 500 के पास; अलीपुर में सबसे जहरीली हवा
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 500 के करीब है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। अलीपुर में हवा की गुणवत्ता सबसे ज्यादा खराब है, जिससे यह क्षेत्र सबसे जहरीला बना हुआ है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की हवा रविवार सुबह फिर ‘गंभीर’ स्तर पर पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, शहर के कई इलाकों में AQI 500 से ऊपर दर्ज किया गया। अलीपुर में सबसे खराब स्थिति रही जहां AQI 556 तक पहुंच गया। ठंडी हवाएं और कोहरा प्रदूषण को और घेर रहे हैं।
दिल्ली-एनसीआर में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार रविवार सुबह सात बजे की स्थिती बेहद गंभीर रही, जहां एक्यूआइ का औसत स्तर 490 केपास पहुंच गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में है। शहर के कई इलाकों में जहरीली हवा जारी रही। पीएम 2.5 और पीएम 10 प्रमुख प्रदूषक बने हुए हैं।
दिल्ली-NCR में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुकी है। शहर का औसत AQI 500 के करीब बना हुआ है, जबकि कई इलाकों में स्थिति और भी भयावह है। वजीरपुर में AQI 556 दर्ज किया गया, जो आज का सबसे प्रदूषित क्षेत्र रहा। इसके बाद सोनिया विहार में AQI 500 और बुराड़ी में 477 रिकॉर्ड किया गया। लगातार बिगड़ती हवा लोगों की सेहत पर गंभीर असर डाल रही है और आने वाले दिनों में राहत के आसार भी कम दिख रहे हैं।
प्रमुख स्टेशनों का हाल (रविवार सुबह सात बजे के आंकड़े)
|इलाका
|AQI
|अलीपुर
|556
|वजीरपुर
|548
|ITI जहांगीरपुरी
|548
|लोनी
|540
|संजय नगर (गाजियाबाद)
|508
|चांदनी चौक
|500
|रोहिणी
|490
|नरेला
|488
|बवाना
|488
|ITI शाहदरा
|469
सोर्स - https://aqicn.org/
