    Pollution Update: दमघोंटू हवा से नहीं मिल रही राहत, Delhi-NCR का औसत AQI 500 के पास; अलीपुर में सबसे जहरीली हवा

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 07:39 AM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 500 के करीब है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। अलीपुर में हवा की गुणवत्ता सबसे ज्यादा खराब है, जिससे यह क्षेत्र सबसे जहरीला बना हुआ है।

    घने स्मॉग में यमुना तट, कालिंदी कुंज। स- ANI

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की हवा रविवार सुबह फिर ‘गंभीर’ स्तर पर पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, शहर के कई इलाकों में AQI 500 से ऊपर दर्ज किया गया। अलीपुर में सबसे खराब स्थिति रही जहां AQI 556 तक पहुंच गया। ठंडी हवाएं और कोहरा प्रदूषण को और घेर रहे हैं।

    दिल्ली-एनसीआर में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार रविवार सुबह सात बजे की स्थिती बेहद गंभीर रही, जहां एक्यूआइ का औसत स्तर 490 केपास पहुंच गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में है। शहर के कई इलाकों में जहरीली हवा जारी रही। पीएम 2.5 और पीएम 10 प्रमुख प्रदूषक बने हुए हैं।

    दिल्ली-NCR में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुकी है। शहर का औसत AQI 500 के करीब बना हुआ है, जबकि कई इलाकों में स्थिति और भी भयावह है। वजीरपुर में AQI 556 दर्ज किया गया, जो आज का सबसे प्रदूषित क्षेत्र रहा। इसके बाद सोनिया विहार में AQI 500 और बुराड़ी में 477 रिकॉर्ड किया गया। लगातार बिगड़ती हवा लोगों की सेहत पर गंभीर असर डाल रही है और आने वाले दिनों में राहत के आसार भी कम दिख रहे हैं।

    प्रमुख  स्टेशनों का हाल (रविवार सुबह सात बजे के आंकड़े)

    इलाका AQI
    अलीपुर 556
    वजीरपुर 548
    ITI जहांगीरपुरी 548
    लोनी 540
    संजय नगर (गाजियाबाद) 508
    चांदनी चौक 500
    रोहिणी 490
    नरेला 488
    बवाना 488
    ITI शाहदरा 469

    सोर्स - https://aqicn.org/