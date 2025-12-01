दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर, पाबंदियों के बावजूद सड़कों पर दौड़ रही हैं पुरानी गाड़ियां

वी.के. शुक्ला, नई दिल्ली। एयर पॉल्यूशन की वजह से BS-III या उससे कम रेटिंग वाली गाड़ियों पर बैन है। इसके बावजूद, NCR में सभी गाड़ियों में से 37 परसेंट BS-I से III हैं। गाड़ियों से होने वाले पॉल्यूशन को लेकर चिंतित केंद्र सरकार ने दिल्ली-NCR में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने की बात कही है। दिल्ली-NCR में कुल 29.7 मिलियन गाड़ियां हैं। BS-I से III गाड़ियों में से 37 परसेंट को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदलने की जरूरत है। इन गाड़ियों में 67 परसेंट टू-व्हीलर और 26 परसेंट फोर-व्हीलर शामिल हैं।

दिल्ली में गाड़ियों से होने वाले पॉल्यूशन को रोकने के लिए, 2018 से अब तक 63,67,059 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन पुरानी होने की वजह से कैंसिल किया गया है। इनमें से 8,68,173 मालिकों ने दूसरे राज्यों में अपनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से NOC ले ली है, और 139,096 गाड़ियों को सरकार के तय स्क्रैप डीलरों के पास स्क्रैप कर दिया गया है। इसके अलावा, 5.3 मिलियन गाड़ियों का अभी पता नहीं है।

हालांकि, ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनमें से कई गाड़ियों को स्क्रैप डीलर्स ने प्राइवेट तौर पर स्क्रैप कर दिया था, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास उनका रिकॉर्ड नहीं था। वे यह भी मानते हैं कि बड़ी संख्या में ऐसी गाड़ियां अब NCR इलाके में चल रही हैं या दूसरे राज्यों में ले जाई गई हैं, जहां वे अभी भी दिल्ली के रजिस्ट्रेशन नंबरों पर चल रही हैं।

ध्यान दें कि हाल की कई स्टडीज़ से पता चला है कि दिल्ली-NCR में प्रदूषण का एक बड़ा कारण पुरानी गाड़ियों की बड़ी संख्या है, जो प्रदूषण में योगदान दे रही हैं। केंद्र सरकार के अनुसार, BS-1 से BS-3 गाड़ियों की संख्या काफी है। केंद्र सरकार के हिसाब से, इस समस्या का एकमात्र समाधान इन गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों से बदलना है।

इसके लिए, केंद्र सरकार ने दिल्ली और NCR इलाके के राज्यों से अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी पॉलिसी की समीक्षा करने और उनमें बदलाव करने को कहा है ताकि लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदना और चलाना इतना आसान और सस्ता बनाने की कोशिश कर रही है कि लोग पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां खरीदने के बजाय उनकी तरफ आकर्षित हों। 14 नवंबर को, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को साफ निर्देश जारी किए।

प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों के मामले में NCR इलाके की हालत दिल्ली से भी खराब है। ऐसी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई न होने की वजह से, NCR की सड़कों पर बड़ी संख्या में पुरानी गाड़ियां चल रही हैं, जो प्रदूषण में योगदान दे रही हैं। इससे दिल्ली में कुछ जगहों पर असर पड़ रहा है।