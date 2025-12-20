दक्षिण दिल्ली को बड़ी राहत, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का 9 KM स्ट्रेच जून 2026 में खुलेगा

जागरण संवाददाता, दक्षिण दिल्ली। DND से मिठापुर तक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे जून 2026 तक चालू हो जाएगा। इस नौ किलोमीटर लंबे स्ट्रेच पर 94 प्रतिशत से ज़्यादा काम पूरा हो चुका है। दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार को संसद सत्र के दौरान इस बारे में सवाल पूछा था। इसके जवाब में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जवाब दिया।

दक्षिण दिल्ली के सांसद ने कहा कि एक्सप्रेसवे के इस सेक्शन के खुलने से दिल्ली और NCR के लोगों को आने-जाने में काफी आसानी होगी और उनका समय बचेगा। इससे ट्रैफिक जाम भी कम होगा, जिससे दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी कम होगा।

उन्होंने बताया कि मिठापुर चौक पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पहले ही बन चुके हैं, जिससे खासकर दक्षिण दिल्ली के लोगों को फायदा होगा। DND से मिठापुर आने वाले लोग भी इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर पाएंगे और ट्रैफिक जाम से बचेंगे। यह काम इसी साल पूरा होना था, लेकिन आगरा नहर पर पुल के निर्माण में देरी के कारण प्रोजेक्ट में देरी हुई।

अब इसके जून 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के इस सेक्शन के पूरा होने के साथ ही, लगभग एक लाख करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस एक्सप्रेसवे के दिल्ली वाले हिस्से का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और यह पूरी तरह से चालू हो जाएगा।

उन्होंने बताया कि मिठापुर से फरीदाबाद के सेक्टर-65 तक 24 किलोमीटर का स्ट्रेच पहले ही खुल चुका है। सेक्टर-65 से सोहना तक 26 किलोमीटर का सेक्शन भी चालू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2023 में एक्सप्रेसवे के सोहना-दौसा सेक्शन का उद्घाटन किया था।