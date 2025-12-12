दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा: डंपर पुल से गिरा, आग लगने से ड्राइवर-क्लीनर की जिंदा जलकर मौत
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर नूंह के पास शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। एक डंपर पुल से नीचे गिर गया और उसमें आग लग गई। इस दुर्घटना में डंपर के ड्राइव ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नूंह। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार तड़के करीब 5 बजे बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली की ओर से पत्थर खाली करके राजस्थान जा रहा एक डंपर गूजर नंगला गांव के पास पुल नंबर-55 पर अंडरपास की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे सड़क पर जा गिरा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि डंपर दो हिस्सों में टूट गया और उसमें भीषण आग लग गई।
हादसे में डंपर में सवार ड्राइवर (55 वर्ष) और क्लीनर (18 वर्ष) दोनों की मौत हो गई। दोनों राजस्थान के नीली गांव के रहने वाले थे। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को घायल अवस्था में बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
क्लीनर आग की लपटों में फंसकर जिंदा जल गया। नींद आने के कारण यह हादसा हुआ बताया जा रहा है। कई घंटे तक डंपर में आग लगी रही, दमकल विभाग की गाड़ी भी काफी देर बाद मौके पर पहुंची।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।