दिल्ली और वैष्णो देवी कटरा के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने लिया फैसला
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि नई दिल्ली और माता वैष्णो देवी कटरा के बीच एक स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू की गई है। उत्तर रेलवे 12 और 13 दिस ...और पढ़ें
एएनआई, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को बताया कि यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नई दिल्ली और माता वैष्णो देवी कटरा के बीच एक स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू की गई है।
मंत्री ने अपने एक्सपोस्ट में बताया कि जम्मू और कश्मीर में पवित्र तीर्थस्थल पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर रेलवे दो दिनों 12 और 13 दिसंबर को स्पेशल ट्रेन 04081/04082 चलाएगा।
ट्रेन नंबर 04081 नई दिल्ली से रात 11:45 बजे रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 12:00 बजे कटरा पहुंचेगी। यह सेवा अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंचने से पहले पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला कैंट, लुधियाना, जालंधर कैंट, पठानकोट कैंट, जम्मू और शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी।
अधिक मांग के बाद, भारतीय रेलवे ने सर्दियों के मौसम में फ्लाइट रद होने और यात्रियों की संख्या बढ़ने के बीच सुगम यात्रा को सुविधाजनक बनाना शुरू कर दिया है।सर्दियों की भीड़ को देखते हुए, भारतीय रेलवे ने 6 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच कई जोन में 89 स्पेशल ट्रेन सेवाओं (100 से ज्यादा ट्रिप) की योजना बनाई है।
