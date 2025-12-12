दिल्ली और वैष्णो देवी कटरा के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने लिया फैसला

एएनआई, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को बताया कि यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नई दिल्ली और माता वैष्णो देवी कटरा के बीच एक स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू की गई है।

मंत्री ने अपने एक्सपोस्ट में बताया कि जम्मू और कश्मीर में पवित्र तीर्थस्थल पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर रेलवे दो दिनों 12 और 13 दिसंबर को स्पेशल ट्रेन 04081/04082 चलाएगा।

ट्रेन नंबर 04081 नई दिल्ली से रात 11:45 बजे रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 12:00 बजे कटरा पहुंचेगी। यह सेवा अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंचने से पहले पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला कैंट, लुधियाना, जालंधर कैंट, पठानकोट कैंट, जम्मू और शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी।