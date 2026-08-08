दिल्ली-बिहार बस सेवा को लेकर बड़ा कदम, सरकार ने जारी किया समझौते का ड्राफ्ट; 5 सितंबर तक दे सकेंगे सुझाव

वी के शुक्ला, नई दिल्ली। दिल्ली और बिहार के बीच अंतर्राज्यीय मार्गों पर स्टेज कैरिज बसों के संचालन को लेकर दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने प्रस्तावित पारस्परिक समझौते का मसौदा सार्वजनिक कर दिया है।

विभाग ने इस मसौदे पर आम जनता समेत सभी संबंधित पक्षों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। मसौदा परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

विभाग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और बिहार राज्य के बीच अंतर्राज्यीय मार्गों पर स्टेज कैरिज बसों के संचालन के लिए दोनों पक्षों के बीच पारस्परिक समझौता प्रस्तावित है। इस समझौते के तहत दोनों राज्यों के बीच बस सेवाओं के संचालन से जुड़े प्रविधान तय किए जाएंगे।

लोगों और बस ऑपरेटरों से मांगे सुझाव परिवहन विभाग ने कहा है कि मसौदे को सार्वजनिक करने का उद्देश्य सभी हितधारकों को इसकी जानकारी देना और उनकी राय प्राप्त करना है। आम जनता, बस ऑपरेटरों और अन्य संबंधित पक्षों से 5 सितंबर 2026 तक अपने सुझाव और टिप्पणियां भेजने को कहा गया है।