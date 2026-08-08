सराय काले खां ISBT के पुनर्विकास पर ब्रेक, वैकल्पिक बस अड्डा नहीं मिलने से अटका प्रोजेक्ट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी के प्रमुख अंतर्राज्यीय बस अड्डों में शामिल सराय काले खां आइएसबीटी के बहुप्रतीक्षित पुनर्विकास पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। परियोजना का विस्तृत प्रस्ताव तीन महीने पहले तैयार हो चुका है, लेकिन निर्माण के दौरान अंतर्राज्यीय बसों के संचालन के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थान नहीं मिलने से काम शुरू नहीं हो पा रहा है।

परिवहन विभाग ने शुरुआत में नमो भारत स्टेशन के नीचे उपलब्ध खाली क्षेत्र में अस्थायी रूप से बस संचालन स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा था। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने इसे मंजूरी नहीं दी।



निगम का कहना है कि स्टेशन परिसर और उसके आसपास बहु-मोडल परिवहन एकीकरण से जुड़े बुनियादी ढांचे का निर्माण प्रस्तावित है, इसलिए वहां बस संचालन संभव नहीं है। इसके बाद परिवहन विभाग ने वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से संपर्क किया है।

यहां से से रोजाना सैकड़ों अंतर्राज्यीय और स्थानीय डीटीसी बसें चलती हैं। यहाँ से जयपुर, मथुरा, आगरा, चंडीगढ़, और हरिद्वार जैसे पड़ोसी राज्यों के प्रमुख शहरों के लिए रोजाना 600 से अधिक बसें उपलब्ध होती हैं, जबकि स्थानीय रूटों पर दर्जनों डीटीसी बसें गुजरती हैं। इस आइएसबीटी को ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीअोडी) माडल पर विकसित किया जाना है, जिससे अंतरराज्यीय बस सेवा को दिल्ली मेट्रो, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और नमो भारत नेटवर्क से एकीकृत किया जा सके।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) माडल पर काम होना है। वर्तमान में सराय काले खां क्षेत्र दिल्ली के सबसे व्यस्त यातायात केंद्रों में शामिल है। रिंग रोड, मथुरा रोड, बारापुला फ्लाईओवर, डीएनडी कारिडोर और एनएच-44 का यातायात यहां मिलता है, जिससे पीक आवर्स में लंबा जाम लगना आम बात है।

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