दिल्ली चिड़ियाघर में फिर लौटी रौनक, दर्शकों की उमड़ी भीड़

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लगभग दो महीने के इंतज़ार के बाद, दिल्ली चिड़ियाघर शनिवार को आम जनता के लिए फिर से खुल गया। खुलने के पहले ही दिन बड़ी संख्या में पर्यटक वन्यजीवों का दीदार करने पहुँचे। चिड़ियाघर प्रशासन के अनुसार, पहले दिन 8,065 दर्शक पहुँचे, जिनमें 12 स्कूलों के 954 बच्चे शामिल थे। टिकट बुकिंग सुबह 9:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुली रही, और अंतिम प्रस्थान शाम 5:30 बजे निर्धारित था।

खुलने के पहले दिन, चिड़ियाघर की नई इंस्टा-टिकट बुकिंग सेवा ने सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया। यह सुविधा आज लॉन्च की गई और ऑनलाइन टिकटिंग के एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में उपलब्ध है। आगंतुक प्रवेश द्वार पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करके कुछ ही सेकंड में टिकट खरीद सकते हैं। चिड़ियाघर प्रबंधन के अनुसार, यह प्रणाली भीड़ को नियंत्रित करने, समय बचाने और प्रवेश को आसान बनाने के लिए विकसित की गई थी। पहले दिन बड़ी संख्या में आगंतुकों ने इसका इस्तेमाल किया और इस सुविधा से संतुष्ट थे।

प्रबंधन ने बताया कि दिल्ली चिड़ियाघर हमेशा आगंतुकों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और भविष्य में, प्रकृति और वन्यजीवों के अनुभव को और अधिक सुखद और सुरक्षित बनाने के लिए तकनीक-आधारित सेवाओं और आगंतुक सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाएगा। आंतरिक सफाई, फॉगिंग, पक्षी क्षेत्रों की निगरानी और जानवरों की दैनिक स्वास्थ्य जाँच को भी कड़ा किया गया है।

उल्लेखनीय है कि अगस्त 2025 के अंत में, पेंटेड स्टॉर्क और ब्लैक-हेडेड आइबिस सहित कई पक्षियों की अचानक मृत्यु के बाद, बर्ड फ्लू की आशंका के चलते 30 अगस्त से एहतियात के तौर पर चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया था। पिछले दो महीनों से, चिड़ियाघर प्रबंधन हर पखवाड़े नियमित रूप से नमूने और प्रयोगशाला परीक्षण कर रहा है।

शुरुआत में, 1 सितंबर तक कुछ नमूनों की जाँच पॉजिटिव आई, लेकिन उसके बाद स्थिति में लगातार सुधार हुआ। अक्टूबर और नवंबर में, भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान की सभी रिपोर्टें नेगेटिव आईं। इसके बाद, प्रबंधन ने चिड़ियाघर को फिर से खोलने के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे मंजूरी मिल गई।