दर्शकों के लिए फिर से खुलेगा दिल्ली चिड़ियाघर, जल्द जारी होंगे नए दिशानिर्देश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (चिड़ियाघर) अब दर्शकों के लिए फिर से खुलने की तैयारी कर रहा है। अगस्त 2025 के अंत में बर्ड फ्लू के कारण चिड़ियाघर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था।

हालांकि, चिड़ियाघर प्रशासन द्वारा भेजी गई दो हालिया बर्ड फ्लू जांच रिपोर्टों में वायरस की पुष्टि नहीं होने के बाद, चिड़ियाघर प्रशासन ने इसे फिर से खोलने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

चिड़ियाघर के अधिकारियों ने बताया कि 7 अक्टूबर को प्राप्त अंतिम बर्ड फ्लू सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब चिड़ियाघर के जल्द ही फिर से खुलने की उम्मीद है।

हालांकि, अभी तक चिड़ियाघर को फिर से खोलने की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है। चिड़ियाघर ने कहा कि सभी संबंधित पक्षों को जल्द ही सूचित कर दिया जाएगा।

चिड़ियाघर प्रशासन ने कहा कि सभी बाड़ों और पिंजरों को अब सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों के अनुसार सुरक्षित कर दिया गया है, और पक्षियों और अन्य वन्यजीवों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी।

अगस्त के अंत में, दो पेंटेड स्टॉर्क की मौत के बाद चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद, 30 अगस्त को चिड़ियाघर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था।

इसके बाद, लगभग 12 अन्य पक्षियों की मौत हो गई, जिनमें छह पेंटेड स्टॉर्क, दो ब्लैक-हेडेड आइबिस और चार प्रवासी पेंटेड स्टॉर्क शामिल थे।

अधिकारियों के अनुसार, आखिरी बार बर्ड फ्लू का नमूना 1 सितंबर को मिला था। चिड़ियाघर के अधिकारियों ने फ्लू के प्रसार को रोकने के लिए जैव सुरक्षा उपाय भी लागू किए।

बर्ड फ्लू के कारण, पक्षियों को उनके पिंजरों सहित आपातकालीन संगरोध में रखा गया था। भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान में नमूनों की जाँच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई।

अधिकारियों के अनुसार, चिड़ियाघर के दोबारा खुलने के बाद सभी आगंतुकों के लिए नए सुरक्षा और स्वच्छता दिशानिर्देश लागू किए जाएँगे। मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना और निर्धारित मार्गों के भीतर चलना अनिवार्य होगा। जानवरों के बाड़ों के पास अनावश्यक भीड़भाड़ को रोकने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी।