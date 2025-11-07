दिल्ली के वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी! इस दिन से दर्शकों के लिए फिर खुल जाएगा चिड़ियाघर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वन्यजीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है, दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (चिड़ियाघर) को दो महीने से अधिक समय के बाद फिर से खोला जा रहा है। 30 अगस्त से बंद चिड़ियाघर को आठ नवंबर को दर्शकों के लिए फिर से खोला जाएगा।

इससे पहले चिड़ियाघर के निदेशक ने जानकारी दी थी कि 30 अक्टूबर 2025 को बर्ड फ्लू को लेकर लिए गए चौथे पाक्षिक निगरानी नमूनों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। ये नमूने भोपाल स्थित लैब को भेजे गए थे, जहां पुष्टि हुई कि एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस (एच5एन1) का कोई नया मामला नहीं पाया गया है। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद चिड़ियाघर प्रबंधन को केंद्रीय मंत्रालय से अनुमति का इंतजार था जो अब खत्म हो गया है।

30 अगस्त से बंद था चिड़ियाघर बर्ड फ्लू के कारण दिल्ली चिड़ियाघर 30 अगस्त से बंद था। उस समय पेंटेड स्टार्क और ब्लैक-हेडेड आइबिस सहित कई पक्षियों की मौत हुई थी और 28 से 31 अगस्त के बीच लिए गए नमूनों में एच5एन1 वायरस की पुष्टि हुई थी।