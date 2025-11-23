दिल्ली चिड़ियाघर के बाड़े से फरार हो गए कई सियार, जू प्रशासन में मचा हड़कंप; तलाश में जुटे अधिकारी
दिल्ली के चिड़ियाघर से शनिवार को कुछ सियार अपने बाड़े से फरार हो गए, जिससे जू प्रशासन में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने वन क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। चिड़ियाघर प्रशासन से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। आशंका है कि सियार बाड़े के पिछले हिस्से से फिसलकर बाहर निकले। अधिकारियों का कहना है कि पर्यटकों को कोई खतरा नहीं है और सियार अभी भी चिड़ियाघर परिसर के भीतर ही हैं।
पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली के चिड़ियाघर से शनिवार को कुछ सियार अपने बाड़े से फरार हो गए हैं। इसके बाद जू प्रशासन की परेशानी बढ़ गई है। एक अधिकारी के अनुसार, शनिवार सुबह दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में कुछ सियार अपने बाड़े से भाग निकले, जिसके बाद अधिकारियों ने वन क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया। इस बीच, दिल्ली चिड़ियाघर के प्रशासनिक विभाग को किए गए कॉल और संदेशों का कोई जवाब नहीं मिला और इस घटना पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
शनिवार सुबह हुई इस घटना ने एक बार फिर चिड़ियाघर की तैयारियों और पशु प्रबंधन को सवालों के घेरे में ला दिया है। इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि सियार बाड़े के पिछले हिस्से से फिसलकर बाहर आ गए, जो चिड़ियाघर की बाहरी सीमा बनाने वाले घने जंगल में खुलता है। उन्होंने आगे कहा कि पर्यटकों के लिए कोई खतरा नहीं है।
उन्होंने कहा कि भागे हुए सियारों के बाड़े के पीछे की बाड़ में एक छेद का फायदा उठाने का संदेह है। उन्हें ढूंढने और सुरक्षित करने के लिए चिड़ियाघर की टीमों को पूरे वन क्षेत्र में तैनात किया गया है।
सियारों का बाड़ा ऊंची तार की जाली से घिरा हुआ है और इसमें बिल, छायादार क्षेत्र और एक आश्रय स्थल भी शामिल है। अधिकारी ने बताया कि जिस हिस्से में दरार आई थी, उसकी अब जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि जानवर अंदर कैसे घुस आए।
एक अन्य अधिकारी ने कहा कि शुरुआती आकलन से पता चलता है कि सियार पर्यटकों के रास्ते की ओर नहीं बढ़े हैं और संभवतः अभी भी चिड़ियाघर परिसर के भीतर ही हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।