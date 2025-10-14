अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित होगा दिल्ली चिड़ियाघर, कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रही वनतारा की टीम 

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (चिड़ियाघर) अपने पुराने तौर-तरीकों से हटकर एक नए प्रशासनिक और आधुनिक प्रबंधन मॉडल की ओर बढ़ रहा है। गुजरात के वनतारा मॉडल को अपनाते हुए, कर्मचारियों की कार्यशैली और दक्षता बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र शुरू किए गए हैं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य न केवल पशु प्रबंधन की गुणवत्ता में सुधार लाना है, बल्कि चिड़ियाघर को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करना भी है।

गुजरात स्थित ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिसर्च सेंटर (वंतारा) से छह सदस्यीय विशेषज्ञों की एक टीम दिल्ली पहुंच चुकी है और वर्तमान में चिड़ियाघर के विभिन्न विभागों, जैसे पशुपालन, चिकित्सा, रखरखाव, स्वच्छता, अभिलेख प्रबंधन और आगंतुक सुरक्षा, के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रही है। यह टीम अपने अनुभव साझा कर रही है कि कैसे वंतारा पशु स्वास्थ्य, आहार, संवर्धन और व्यवहार प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है।

चिड़ियाघर निदेशक डॉ. संजीव कुमार ने कहा कि प्रभावी वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन के लिए कर्मचारियों के ज्ञान और दृष्टिकोण में सुधार आवश्यक है। वन्यजीव और चिड़ियाघर प्रबंधन कर्मचारियों का प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि प्रत्येक कर्मचारी वैज्ञानिक प्रबंधन, पशु व्यवहार अध्ययन और सुरक्षा मानकों में पारंगत हो।

अधिकारियों के अनुसार, यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चिड़ियाघर की समग्र सुधार योजना का एक हिस्सा है। हालांकि चिड़ियाघर को हाल के वर्षों में पशु मृत्यु दर और अव्यवस्थित प्रबंधन के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है, अब इसका ध्यान क्षमता निर्माण और पारदर्शी संचालन पर है।

सात दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कर्मचारियों को पशुओं की दैनिक दिनचर्या, संवर्धन तकनीकों, बाड़े की सफाई और रखरखाव, पर्यावरण नियंत्रण, रिकॉर्डिंग और स्वास्थ्य निगरानी के नए तरीकों के बारे में सिखाता है। वनतारा विशेषज्ञों ने कहा है कि चिड़ियाघर प्रबंधन में तकनीकी परिवर्तन पशुओं के तनाव को कम करते हैं और उनके जीवनकाल और प्रजनन क्षमता को बढ़ाते हैं। सूत्रों के अनुसार, दिल्ली चिड़ियाघर वनतारा मॉडल पर आधारित एक शोध-आधारित पशु देखभाल इकाई स्थापित करने पर भी विचार कर रहा है। भविष्य में, एक संगठन के साथ तकनीकी साझेदारी के माध्यम से रखरखाव और पशु कल्याण को और अधिक सुव्यवस्थित करने की योजना है।