दिल्ली के केशवपुरम में पटाखा फोड़ने से रोका तो मार दी गोली, पुलिस ने दो आरोपी किए गिरफ्तार



जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केशवपुरम थाना क्षेत्र में दीपावली की रात पटाखा फोड़ने को लेकर हुए विवाद में एक युवक को गोली मार दी गई। गोली पीड़ित के पेट में लगी, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं।

उत्तर-पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि दीपावली के तड़के करीब 4:20 बजे केशवपुरम थाना पुलिस को लारेंस रोड इलाके में गोलीबारी की सूचना मिली। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि नशे की हालत में 4-5 लोग पटाखे फोड़ रहे थे, जिस पर वहां मौजूद युवक भानु और उसके दोस्तों ने उन्हें मना किया।

इसी बात पर कहासुनी बढ़ गई और आरोपी अविनाश ने पिस्टल से कई राउंड फायरिंग कर दी। एक गोली भानु के पेट में लगी, जिसके बाद उसे आनन-फानन में भगवान महावीर अस्पताल पहुंचाया गया। जांच में सामने आया कि घायल भानु शकूरपुर का रहने वाला है और वह दीपावली मनाने के लिए अपनी बहन के घर वाल्मीकि कैंप, लारेंस रोड औद्योगिक क्षेत्र से आया हुआ था। घटना के समय रात करीब सवा एक बजे आरोपी सन्नी उर्फ रफ्तार, अविनाश और जीशान नशे की हालत में पटाखे फोड़ रहे थे और सार्वजनिक रूप से गाली-गलौज कर रहे थे।

भानु और उसके दोस्तों ने जब विरोध किया तो झगड़ा शुरू हो गया। उसी दौरान अविनाश ने पिस्टल निकालकर कई राउंड गोलियां चलाईं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शिवाजी एन्क्लेव निवासी अविनाश और वाल्मीकि कैंप निवासी सन्नी उर्फ रफ्तार के रूप में हुई है। दोनों पर एनडीपीएस एक्ट, चोरी और झगड़े के कई मामले पहले से दर्ज हैं।

शुरुआती पूछताछ में पता चला कि दोनों नशे के आदी हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल और कई कारतूस बरामद किए हैं। थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपियों की तलाश में उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन वे वहां नहीं मिले।