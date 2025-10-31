दिल्ली के सीलमपुर इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या, वारदात से फैली सनसनी

पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक युवक, मिसबाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक जाफराबाद का रहने वाला था और उस पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या और लूटपाट शामिल हैं। पुलिस को आशंका है कि यह हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई है और मामले की जांच कर रही है।