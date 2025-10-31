दिल्ली के सीलमपुर इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या, वारदात से फैली सनसनी
पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक युवक, मिसबाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक जाफराबाद का रहने वाला था और उस पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या और लूटपाट शामिल हैं। पुलिस को आशंका है कि यह हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में सीलमपुर इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान जाफराबाद निवासी मिसबाह के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।
वहीं, आशंका है कि रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जान गंवाने वाले युवक पर हत्या, लूट समेत कई धाराओं में सात केस दर्ज थे।
