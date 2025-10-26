दिल्ली के प्रेमनगर में खौफनाक वारदात: सड़क पर खून से लथपथ मिला युवक, CCTV फुटेज से खुलेगा राज 

शमसे आलम, बाहरी दिल्ली। प्रेम नगर थाना क्षेत्र में रविवार की सुबह एक युवक सड़क किनारे खून से लथपथ मिला। स्थानीय लोगों ने खून से लथपथ युवक को देखकर इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को तुरंत मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंची। जहां हालत गंभीर देख घायल को अन्य अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

स्थानीय निवासी नईम अहमद ने बताया कि वह प्रेम नगर-2 स्थित 70 फुटा रोड पर परिवार के साथ रहते हैं। रविवार की सुबह जब वह अपने घर से बाहर निकले तो देखा कि जानी पब्लिक स्कूल के सामने खून से लथपथ एक युवक पड़ा था। पास जाकर देखा तो युवक के गले से खून काफी खून निकल रहा था। इसकी सूचना उन्होंने तुरंत प्रेम नगर एसएचओ को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पाया कि युवक के गर्दन से काफी खून निकल रहा है।

पुलिस अपनी गाड़ी से घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। घायल की पहचान नांगलोई निवासी गोपाल के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में पता चला कि युवक के तेज धारदार हथियार से हमला किया गया है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से पुलिस जांच कर रही है।