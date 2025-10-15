Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली के इस इलाके में लाश मिलने से फैली सनसनी, हत्या की आशंका पर CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 03:18 PM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में एक नाले से अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है। युवक के शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में करावल नगर इलाके में नाले में एक युवक का शव बरामद हुआ है। युवक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। युवक की पहचान नहीं हो सकी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जीटीबी अस्पताल के शवगृह में पोस्टमॉर्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया है। युवक की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच बताई जा रही है।

    पुलिस ने बताया कि मंगलवार सुबह सैर पर निकले लोगों ने सूचना दी कि अंकुर विहार में बारात घर के पास नाले में एक युवक का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस व दमकल की टीमें मौके पर पहुंची। युवक को नाले से बाहर निकालकर उसे जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    पुलिस के अनुसार, मृतक के पास ऐसा कोई कागजात नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान हो सके। वारदात का पता लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं।