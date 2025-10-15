दिल्ली के इस इलाके में लाश मिलने से फैली सनसनी, हत्या की आशंका पर CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस
पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में एक नाले से अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है। युवक के शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में करावल नगर इलाके में नाले में एक युवक का शव बरामद हुआ है। युवक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। युवक की पहचान नहीं हो सकी है।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जीटीबी अस्पताल के शवगृह में पोस्टमॉर्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया है। युवक की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच बताई जा रही है।
पुलिस ने बताया कि मंगलवार सुबह सैर पर निकले लोगों ने सूचना दी कि अंकुर विहार में बारात घर के पास नाले में एक युवक का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस व दमकल की टीमें मौके पर पहुंची। युवक को नाले से बाहर निकालकर उसे जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस के अनुसार, मृतक के पास ऐसा कोई कागजात नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान हो सके। वारदात का पता लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
