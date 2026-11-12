यमुना नदी के इलेक्ट्रिक क्रूज पर बढ़ा क्रेज, दूसरे दिन 230 लोगों ने की सफारी; जल्द शुरू होगी ऑनलाइन बुकिंग

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। यमुना नदी पर संचालित किए जा रहे राजधानी के पहले इलेक्ट्रिक क्रूज को लेकर लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। सफारी शुरू होने के दूसरे दिन 230 लोगों ने सफर का आनंद लिया। यह संख्या पहले दिन के मुकाबले दोगुनी से ज्यादा रही।

सफर का लुत्फ लेने के लिए दिल्ली के दिल वालों के साथ गाजियाबाद, नोएडा व गुुरुग्राम से भी लोग आ रहे हैं। जल्द ही क्रूज की ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने जा रही है। उधर, अधिकारियों का कहना है कि यमुना में दूसरा क्रूज फरवरी-मार्च 2027 तक आ सकता है।

क्रूज में दो एसी व चार पंखे भी मंगलवार को क्रूज सफारी शुरू होने के बाद लगभग सौ लोगों ने इसका आनंद लिया था। बुधवार को नमो यमुना क्रूज सफारी के लिए लोग सुबह दस बजे से ही पहुंचने लगे थे। सफारी के लिए लोगों को 30 से 40 मिनट का इंतजार भी करना पड़ा। 30 यात्री एक बार में क्रूज में बैठकर गए, आधे घंटे का सफर यमुना में करवाया जा रहा है। गर्मी से राहत के लिए क्रूज में दो एसी व चार पंखे लगाए हुए हैं।

नालों को यमुना में गिरने से रोकना चाहिए लोगों में क्रूज को लेकर उत्सुकता इसलिए भी नजर आ रही थी क्योंकि कुछ समय पहले तक यमुना काफी प्रदूषित थी और काला पानी बहता था। हालांकि, अब पानी काफी साफ नजर आ रहा है।

उधर, क्रूज पर लोग यह भी चर्चा करते नजर आए कि वजीराबाद के पास गिरने वाले नालों को यमुना में गिरने से रोका जाना चाहिए। लोगों का कहना था कि उन्हें यमुना में गोवा, मुंबई और बनारस जैसा नजारा देखने को मिल रहा है।