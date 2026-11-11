दिल्ली पर्यटन में नए युग की शुरुआत: यमुना नदी में क्रूज सेवा शुरू, सैलानियों को मिलेगा अनोखा अनुभव

सौरभ पांडेय, पूर्वी दिल्ली। यमुना नदी पर मंगलवार से क्रूज सेवा शुरू हो गई। सोनिया विहार से जगतपुर तक करीब छह किलोमीटर के हिस्से में संचालित होने वाली इस सेवा का केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय राजमार्ग राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोनिया विहार में लोकर्पण किया।

इस मौके पर दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, मनजिंदर सिंह सिरसा और सांसद मनोज तिवारी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री, सीएम ने क्रूज में सवार होकर सोनिया विहार से जगतपुर के पास तक यमुना में सफर किया।

जल परिवहन को मिलेगा बढ़ावा.. लोकार्पण के दौरान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि यमुना पर क्रूज सेवा शुरू होने से दिल्ली में नदी आधारित पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। यह पहल पर्यावरण अनुकूल जल परिवहन को बढ़ावा देने के साथ राजधानी में पर्यटन की नई संभावनाएं भी विकसित करेगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नमो यमुना रिवर सफारी केवल क्रूज या नौका सेवा नहीं है, बल्कि मां यमुना के प्रति आस्था और समर्पण से जुड़ी पहल है। इससे दिल्लीवासी यमुना के प्राकृतिक परिवेश को करीब से देख सकेंगे।

पहले लोगों को नाव और क्रूज की सवारी के लिए प्रयागराज या दूसरे शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब दिल्ली में ही यह सुविधा मिलेगी। दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि म्यूजिकल फाउंटेन के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण की गाथा और यमुना मैया की महिमा को संगीत के जरिये प्रस्तुत किया जाएगा।

यहां फूड जोन, गेमिंग गतिविधियों और बच्चों के लिए प्ले जोन की सुविधा भी विकसित की गई है। मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि यमुना के 52 किलोमीटर लंबे हिस्से के पुनर्जीवन का काम आगे बढ़ाया जा रहा है। पर्यटन गतिविधियों को मिलेगा बल वजीराबाद से कालिंदी कुंज तक के हिस्से पर अगले चरण में विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसे पूरा होने में दो से ढाई वर्ष का समय लग सकता है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा व सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि क्रूज सेवा शुरू होने से दिल्लीवासियों को यमुना को एक नए नजरिये से देखने का अवसर मिलेगा। इससे राजधानी में पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

किराया और सालभर संचालन होगा चुनौती क्रूज को सरकार भले ही दिल्ली के नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का दावा कर रही हो। लेकिन, क्रूज का किराया और गर्मी में यमुना के पानी का कम होना इसमें चुनौती बनेगा।

दरअसल, क्रूज शुरू होने के पहले ही दिन कई लोगों ने इसका किराया 500 रुपये प्रति व्यक्ति को अधिक बताया। लोगों का कहना था कि अगर परिवार के चार-पांच लोगों के साथ आते हैं तो दो हजार ढाई हजार तो सिर्फ क्रूज का लग जाएगा।