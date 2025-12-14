'श्रमिकों का रोजगार और सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता', CM रेखा गुप्ता ने गिनाई अपनी उपलब्धि
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने श्रमिकों और छोटे व्यापारियों के हितों को प्राथमिकता दी है। दिल्ली सरकार श्रमिकों को सम्मानजनक कार्य-परिस्थितियां ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने श्रमिकों और छोटे व्यापारियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए बयान जारी किया है। कहा है कि दिल्ली सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि राजधानी में श्रमिकों को सम्मानजनक कार्य-परिस्थितियां, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएं।
मुख्यमंत्री के अनुसार राजधानी के रोजगार क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी गई है, साथ ही कार्यस्थल पर नियोक्ताओं द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, परिवहन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि महिलाओं की भागीदारी और आत्मनिर्भरता को भी बल मिलेगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज एक बयान में कहा है कि दिल्ली सरकार श्रमिकों के साथ है। श्रमिक हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनके हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि नैतिक दायित्व भी है। कहा कि श्रम कानूनों को भी सरल करते हुए लेबर कोड के प्रविधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है, जो ‘ईज़ आफ़ डूइंग बिज़नेस’ के साथ-साथ श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा पर केंद्रित हैं।
इसके साथ ही महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी गई है, जिसके तहत वे ग्रीष्मकाल में रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक और सर्दियों के दौरान रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कार्य कर सकेंगी। हालांकि महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नियोक्ताओं के लिए सुरक्षा, परिवहन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है।
