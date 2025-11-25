दिल्ली की महिलाओं को जल्द मिलेगा भत्ता, वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा एलान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। प्रदेश BJP अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि रेखा गुप्ता की दिल्ली सरकार महिला भत्ता देने के लिए पूरी तरह तैयार है, और यह जल्द ही दिल्ली की सभी महिलाओं को मिलेगा। इसके लिए बनाई गई कमेटी तेज़ी से अपना काम पूरा कर रही है, और महिला भत्ता पाने के नियम जल्द ही घोषित किए जाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सचदेवा ने कहा कि पानी के बिल सरचार्ज माफ करने, GST रिफंड देने, नई DTC बसें शुरू करने और पिंक टिकट स्कीम में सुधार करने, 75 से ज़्यादा बेकार पड़े मंदिरों को बनवाने और बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने जैसे सराहनीय कदम उठाकर BJP की दिल्ली में साख बढ़ी है। इसके अलावा, दिल्ली की महिलाओं को भरोसा है कि उन्हें जल्द ही महिला भत्ता मिलेगा।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिल्ली और राष्ट्रीय राजनीति में बेमतलब हो गई है, और उपचुनावों में उसका पूरा प्रचार प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित है। कांग्रेस के उम्मीदवार वार्ड लेवल पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। BJP के महिला भत्ते के वादे को मज़ाक कहना सिर्फ़ खुद को काम का दिखाने की कोशिश है, लेकिन इससे उन्हें चुनावों में कोई फ़ायदा नहीं होगा।