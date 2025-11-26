दिल्ली की महिलाओं को जल्द मिलेंगे 2500 रुपये प्रति माह! BJP प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिया अपडेट

आईएएनएस, नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मंगलवार को कहा कि रेखा गुप्ता सरकार महिलाओं को मासिक भत्ता देने के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द ही शहर के सभी पात्र लाभार्थियों को यह मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए गठित एक समिति तेजी से काम कर रही है और महिलाओं के भत्ते के नियमों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। बता दें बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं को हर माह 2500 रुपये की सम्मान राशि देने की बात कही थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि महज नौ महीनों के भीतर, भाजपा ने पानी के बिलों पर अधिभार माफ करने, जीएसटी रिफंड प्रदान करने, नई डीटीसी बसें शुरू करने और पिंक टिकट योजना में सुधार करने, 75 से अधिक आरोग्य स्वास्थ्य मंदिरों का निर्माण करने और वृद्धावस्था सहायता पेंशन की संख्या बढ़ाने जैसे सराहनीय कदम उठाकर दिल्ली में बड़ी विश्वसनीयता अर्जित की है।

उन्होंने कहा, "महिलाओं को पूरा विश्वास है कि जल्द ही उन्हें महिला भत्ता भी मिलने लगेगा।" सचदेवा ने कहा कि दिल्ली और देश की राजनीति में कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है। 30 नवंबर को होने वाले एमसीडी उपचुनाव में कांग्रेस का पूरा प्रचार सिर्फ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित है और ज्यादातर कांग्रेस उम्मीदवार वार्ड स्तर पर दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा के महिला भत्ता देने के वादे को मजाक बताना महज प्रासंगिक दिखने की कोशिश है, लेकिन इससे उन्हें चुनावों में कोई फायदा नहीं होगा।

उन्होंने कहा, "दिल्ली की महिलाएं अच्छी तरह जानती हैं कि भाजपा महिला भत्ता देने के लिए प्रतिबद्ध है और रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाना तथा मौजूदा उपचुनावों में 12 में से 8 वार्डों में महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारना इसका प्रमाण है।"

एक अलग घटनाक्रम में, दिल्ली भाजपा ने कहा कि शहर में प्रदूषण की स्थिति असंतोषजनक है, लेकिन यह आंशिक रूप से अरविंद केजरीवाल की 11 साल की सरकार की प्रदूषण नियंत्रण के लिए उचित कदम न उठाने की आपराधिक लापरवाही का परिणाम है। प्रवक्ता अनिल गुप्ता और नियोमा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति पिछले वर्षों की तुलना में कुछ बेहतर है, लेकिन इसे सुधारने के लिए अभी बहुत काम किया जाना बाकी है।