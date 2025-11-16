Delhi News: आजादपुर मंडी में महिला का शव मिलने से फैली सनसनी, पुलिस को हत्या की आशंका

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। दिल्ली में आए दिन हत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। राजधानी में अपराध का ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ रहा है, जिससे आम नागरिकों में दहशत का माहौल है। ताजा मामला आजादपुर मंडी का है, जहां रविवार सुबह एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। आरंभिक जांच में महिला के शरीर पर कुछ चोट के निशान पाए गए हैं।