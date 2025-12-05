Language
    दिल्ली में महिला दारोगा को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा, पूछताछ में जुटी विजिलेंस विभाग की टीम

    Updated: Fri, 05 Dec 2025 09:31 AM (IST)

    दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार थाने में विजिलेंस विभाग ने छापा मारकर महिला दारोगा को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। महिला दारोगा पर नाबालिग दुष्कर्म पीड ...और पढ़ें

    विजिलेंस की टीम ने महिला दारोगा को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में थाना संगम विहार में विजिलेंस विभाग की टीम ने छापा मारा। छापामारी के दौरान टीम ने एक महिला दारोगा को नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की मां से दो लाख रुपये की पहली किश्त लेते रंगे हाथों पकड़ लिया।

    बताया गया कि विजिलेंस की टीम महिला दारोगा नमिता को अपने साथ ले गई है। फिलहाल महिला दारोगा से पूछताछ की जा रही है।

     

    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।