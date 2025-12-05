दिल्ली में महिला दारोगा को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा, पूछताछ में जुटी विजिलेंस विभाग की टीम

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में थाना संगम विहार में विजिलेंस विभाग की टीम ने छापा मारा। छापामारी के दौरान टीम ने एक महिला दारोगा को नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की मां से दो लाख रुपये की पहली किश्त लेते रंगे हाथों पकड़ लिया।

बताया गया कि विजिलेंस की टीम महिला दारोगा नमिता को अपने साथ ले गई है। फिलहाल महिला दारोगा से पूछताछ की जा रही है।

