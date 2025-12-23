दिल्ली के शास्त्री पार्क यमुना खादर में युवती की गला रेतकर हत्या, प्रेम प्रसंग में वारदात की आशंका

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। शास्त्री पार्क थाना क्षेत्र के उस्मानपुर यमुना खादर में चाकू से गला रेतकर युवती की हत्या कर दी। युवती के गले पर चाकू के दो से तीन निशान मिले हैं। उसके पास से ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला है जिससे उसकी पहचान हो सके। उसकी उम्र 21 से 30 वर्ष के बीच बताई जा रही है।

आशंका है कि प्रेम प्रसंग में वारदात को अंजाम दिया गया है। शास्त्री पार्क थाना ने हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। हत्या से पहले युवती के साथ दुष्कर्म या याैन शौषण हुआ था या नहीं। इस सवाल पर पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा।

पहचान करने में जुटी पुलिस पुलिस ने बताया कि सोमवार दोपहर को पुलिस को सूचना मिली थी कि श्याम गिरी मंदिर के सामने खादर में एक युवती का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। युवती के गले से खून बह रहा था। पुलिस ने अचेत हालत में जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।