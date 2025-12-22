Language
    दिल्ली में महिला की गला घोंटकर हत्या, घटना के बाद से पति फरार; केस दर्ज

    By Agency News Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:52 PM (IST)

    दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में 30 वर्षीय आरती की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की बात खारिज होने के बाद, पुलिस ने हत्य ...और पढ़ें

    Hero Image

    पश्चिमी दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में महिला की गला घोंटकर हत्या।

    पीटीआई, नई दिल्ली। पश्चिम दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में 30 साल की आरती नाम की महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की बात खारिज हो गई, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया और महिला के पति सुशील पर मुकदमा चलाया। सुशील घटना के बाद से घर से गायब है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    17 दिसंबर की सुबह पुलिस को फोन आया कि एक महिला ने घर में आत्महत्या कर ली है। पुलिस मौके पर पहुंची तो आरती का शव मिला और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शव पर गले के निशान संदिग्ध लगे, जो आत्महत्या जैसे नहीं थे, इसलिए मामला गहराई से जांचा गया।

    पोस्टमॉर्टम से साफ हुआ कि महिला की गला दबाकर हत्या की गई है। दंपति अपने तीन छोटे बच्चों के साथ रहते थे और सुशील कैब ड्राइवर है। पुलिस घरेलू झगड़े सहित सभी संभावनाओं की जांच कर रही है। सुशील को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं।