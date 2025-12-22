दिल्ली में महिला की गला घोंटकर हत्या, घटना के बाद से पति फरार; केस दर्ज

पीटीआई, नई दिल्ली। पश्चिम दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में 30 साल की आरती नाम की महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की बात खारिज हो गई, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया और महिला के पति सुशील पर मुकदमा चलाया। सुशील घटना के बाद से घर से गायब है।

17 दिसंबर की सुबह पुलिस को फोन आया कि एक महिला ने घर में आत्महत्या कर ली है। पुलिस मौके पर पहुंची तो आरती का शव मिला और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शव पर गले के निशान संदिग्ध लगे, जो आत्महत्या जैसे नहीं थे, इसलिए मामला गहराई से जांचा गया।