दिल्ली में ड्रग्स बेचने से इनकार किया तो फूल बेचने वाली महिला को लाठियों से पीटा, CCTV वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। हौज खास थाना क्षेत्र में छोटी दीवाली की रात एम्स रोड पर गौतम नगर जाने वाले रास्ते पर फूल-माला बेच रही एक महिला की लाठी से पिटाई की गई। आरोप है कि ड्रग्स बेचने से इनकार करने पर ड्रग्स माफिया सोनी ने अपने गुर्गों से हमला कराया।

घटना के पांच दिन बाद भी पीड़िता को पुलिस कार्रवाई का इंतजार है। वहीं, इसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गया। दक्षिणी जिला पुलिस उपायुक्त के मुताबिक हौज खास पुलिस स्टेशन में अब तक कोई पीसीआर काॅल या लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।