दिल्ली में बेघरों की ठंड से लड़ाई, दिल्ली सरकार ने शुरू की शीतकालीन कार्य योजना; 'रैन बसेरा' एप से होगा रेस्क्यू
दिल्ली सरकार ने बेघर लोगों को ठंड से बचाने के लिए शीतकालीन कार्य योजना शुरू की है। 'रैन बसेरा' ऐप के माध्यम से बेघर लोगों की जानकारी सरकार तक पहुंचाई जाएगी, जिससे उन्हें आश्रय मिल सके। शहर में रैन बसेरों की स्थापना की गई है, जहाँ भोजन, कंबल और चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध हैं। बचाव दल भी गठित किए गए हैं जो बेघर लोगों को रैन बसेरों तक पहुंचाएंगे।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। तापमान गिरने के साथ ही दिल्ली सरकार ने बेघरों को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए अपनी शीतकालीन कार्य योजना शुरू की है, जिसमें कंबल, गरम पानी और शौचालय, पेयजल के साथ लाकर और प्रकाश जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने इस बारे में डूसिब के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ किया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) ने कहा कि वह वर्तमान में शहर भर में 197 आश्रय गृह संचालित करता है, जिनमें 82 स्थायी भवन और 115 पोर्टा केबिन में हैं। 15-16 नवंबर से, बेघर लोगों की बड़ी संख्या वाले स्थानों पर करीब 200-250 पगोडा-शैली के टेंट लगाए जा रहे हैं, जिससे इन आश्रयों की क्षमता 2,000-2,500 बिस्तरों तक बढ़ जाएगी।
15 मार्च तक रहेंगे लागू
ये अस्थायी आश्रय स्थल 15 मार्च तक चालू रहेंगे। अधिकारियों के अनुसार, बाहर सोने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डूसिब हर रात 10 बजे से सुबह चार बजे के बीच 15 बचाव दल तैनात करेगा। प्रत्येक दल के पास एक वाहन, चालक और दो सहायक होंगे, जो डूसिब नियंत्रण कक्ष या नागरिकों से प्राप्त अलर्ट पर प्रतिक्रिया देंगे।
एक संयुक्त शीर्ष सलाहकार समिति कार्यान्वयन और समन्वय की निगरानी करेगी और आश्रय स्थलों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करेगी। इसमें दिल्ली जल बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग, नगर निकायों और पुलिस सहित कई एजेंसियों आदि के अधिकारी शामिल हैं।
10 नवंबर को पुनः लांच किया गया 'रैन बसेरा' एप पर कोई भी नागरिक जरूरत वाले बेघर व्यक्ति की तस्वीर अपलोड कर सकता है। यह एप बचाव दलों को सतर्क करने और शिकायतों की स्थिति पर नजर रखने के लिए जीपीएस लोकेशन का उपयोग करता है।
