दिल्ली सरकार ने शुरू की नई पहल, बेघरों को मिलेगी ठंड से राहत

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। तापमान में गिरावट के साथ, दिल्ली सरकार ने बेघर लोगों को कड़ाके की सर्दी से बचाने के लिए 2025-26 के लिए अपनी शीतकालीन कार्य योजना शुरू की है। इसके तहत उन्हें गर्म बिस्तर, कंबल, गर्म पानी और शौचालय, पेयजल, लॉकर और प्रकाश जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने इस संबंध में डीयूएसआईबी अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं और स्पष्ट किया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) ने बताया कि वह वर्तमान में शहर भर में 197 आश्रय गृहों का संचालन करता है, जिनमें 82 स्थायी भवन और 115 पोर्टा केबिन शामिल हैं। 15-16 नवंबर से, बेघर लोगों की अधिकता वाले क्षेत्रों में लगभग 200-250 पैगोडा-शैली के टेंट लगाए जा रहे हैं, जिससे इन आश्रय गृहों की क्षमता 2,000-2,500 बिस्तरों तक बढ़ जाएगी। ये अस्थायी आश्रय स्थल 15 मार्च तक चालू रहेंगे।

अधिकारियों के अनुसार, DUSIB हर रात 10 बजे से सुबह 4 बजे के बीच 15 बचाव दल तैनात करेगा ताकि बाहर सोने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्रत्येक दल में एक वाहन, एक चालक और दो सहायक होंगे जो DUSIB नियंत्रण कक्ष या नागरिकों से प्राप्त अलर्ट का जवाब देंगे। एक संयुक्त शीर्ष सलाहकार समिति कार्यान्वयन और समन्वय की देखरेख करेगी और आश्रयों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करेगी।