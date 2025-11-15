Language
    दिल्ली सरकार ने शुरू की नई पहल, बेघरों को मिलेगी ठंड से राहत

    By V K Shukla Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 05:50 AM (IST)

    दिल्ली सरकार ने बेघर लोगों को ठंड से बचाने के लिए शीतकालीन कार्य योजना 2025-26 शुरू की है। इसके तहत आश्रय गृहों में गर्म बिस्तर, कंबल और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। डीयूएसआईबी शहर भर में आश्रय गृहों का संचालन कर रहा है और अस्थायी टेंट भी लगाए जा रहे हैं। बचाव दल रात में गश्त करेंगे और 'रेन बसेरा' ऐप के माध्यम से भी सहायता प्रदान की जाएगी।

    दिल्ली सरकार ने बेघर लोगों को ठंड से बचाने के लिए शीतकालीन कार्य योजना 2025-26 शुरू की है।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। तापमान में गिरावट के साथ, दिल्ली सरकार ने बेघर लोगों को कड़ाके की सर्दी से बचाने के लिए 2025-26 के लिए अपनी शीतकालीन कार्य योजना शुरू की है। इसके तहत उन्हें गर्म बिस्तर, कंबल, गर्म पानी और शौचालय, पेयजल, लॉकर और प्रकाश जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने इस संबंध में डीयूएसआईबी अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं और स्पष्ट किया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) ने बताया कि वह वर्तमान में शहर भर में 197 आश्रय गृहों का संचालन करता है, जिनमें 82 स्थायी भवन और 115 पोर्टा केबिन शामिल हैं। 15-16 नवंबर से, बेघर लोगों की अधिकता वाले क्षेत्रों में लगभग 200-250 पैगोडा-शैली के टेंट लगाए जा रहे हैं, जिससे इन आश्रय गृहों की क्षमता 2,000-2,500 बिस्तरों तक बढ़ जाएगी। ये अस्थायी आश्रय स्थल 15 मार्च तक चालू रहेंगे।

    अधिकारियों के अनुसार, DUSIB हर रात 10 बजे से सुबह 4 बजे के बीच 15 बचाव दल तैनात करेगा ताकि बाहर सोने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्रत्येक दल में एक वाहन, एक चालक और दो सहायक होंगे जो DUSIB नियंत्रण कक्ष या नागरिकों से प्राप्त अलर्ट का जवाब देंगे। एक संयुक्त शीर्ष सलाहकार समिति कार्यान्वयन और समन्वय की देखरेख करेगी और आश्रयों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करेगी।

    इसमें दिल्ली जल बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग, नगर निकायों और पुलिस सहित विभिन्न एजेंसियों के अधिकारी शामिल हैं। 10 नवंबर को फिर से लॉन्च किया गया 'रेन बसेरा' ऐप किसी भी नागरिक को जरूरतमंद बेघर व्यक्ति की तस्वीर अपलोड करने की अनुमति देता है। ऐप बचाव दलों को सतर्क करने और शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने के लिए जीपीएस लोकेशन का उपयोग करता है।