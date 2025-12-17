इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में दिल्ली की बड़ी छलांग, ग्रीन मोबिलिटी अवार्ड्स 2025 में जीते चार स्वर्ण और एक रजत सम्मान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में भले ही बसों की कमी है, मगर दूसरे राज्यों की अपेक्षा दिल्ली में जिस तरह से इलेक्ट्रिक बसें बढ़ रही हैं इसे देखते हुए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में से एक के रूप में दिल्ली को मान्यता मिली है।

मोटरिंग वर्ल्ड ग्रीन मोबिलिटी अवार्ड्स 2025 में दिल्ली ने चार स्वर्ण और एक रजत पुरस्कार अपने नाम किए। यह प्रतिष्ठित समारोह नई दिल्ली स्थित त्रावणकोर पैलेस में आयोजित किया गया। पुरस्कार समारोह में दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ ईवी बस अपनाने वाला शहर, सर्वश्रेष्ठ ईवी टैक्सी के लिए राज्य, सर्वश्रेष्ठ ईवी बस फ्लीट के लिए और सर्वश्रेष्ठ ईवी नीति के लिए राज्य की श्रेणियों में गोल्ड सम्मान प्रदान किए गए।