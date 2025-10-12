Delhi News: पति पर गर्म तेल डालकर मिर्च छिड़कने वाली आरोपित पत्नी का नहीं लगा सुराग, रायबरेली तक पहुंची पुलिस

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। मदनगीर इलाके में पति पर गर्म तेल डालकर लाल मिर्च छिड़कने की आरोपित पत्नी साधना का सुराग नहीं लग रहा है। पुलिस ने महिला के स्वजन से रायबरेली में भी संपर्क किया है, मगर वह वहां नहीं है।

घटना के बाद से उसका मोबाइल फोन भी बंद है। साधना अपने पति दिनेश का मोबाइल फोन व एटीएम कार्ड भी साथ ले गई है, दिनेश का मोबाइल फोन भी तब से स्विच आफ है। ऐसे में उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है।

बता दें कि मूलरूप से रायबरेली निवासी दिनेश कुमार यहां मदनगीर इलाके में पत्नी साधना और सात साल की बेटी के साथ रहता था। दिनेश ने बताया कि उसका अपनी पत्नी के साथ तलाक का मामला चल रहा है। गत दो अक्टूबर की रात करीब तीन बजे सोते हुए उस पर गर्म तेल डाल दिया था।

वह जैसे ही चिल्लाते हुए उठा तो साधना ने हाथ में लिया हुआ लाल मिर्च पाउडर भी उसकी आंखों और घावों पर छिड़क दिया। उसे गंभीर हालत में पहले मदनमोहन मालवीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उन्हें सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। अभी उनकी हालत में सुधार है।