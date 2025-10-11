Language
    Delhi Weather: दिल्ली में तापमान में गिरावट शुरू, हल्की ठंडक ने दी आहट; मौसम विभाग की लेटेस्ट अपडेट

    By Rais Rais Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 04:58 AM (IST)

    दिल्ली में मौसम बदलने लगा है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे हल्की ठंडक का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने अपडेट जारी करते हुए बताया है कि आने वाले दिनों में तापमान और गिरेगा, जिससे सुबह और शाम को ठंड और बढ़ेगी।

    दिल्ली में ठंड ने दस्तक देना शुरू किया।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को पहली बार न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। पिछले दो वर्ष में अक्टूबर का सबसे कम न्यूनतम तापमान शुक्रवार को रहा। यह 18.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके चलते सुबह हल्की ठंडक महसूस हुई।

    अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.3 डिग्री कम है। शनिवार को आसमान साफ रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्रमशः 19 और 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

    मौसम विभाग के अनुसार वर्ष 2024 में 12 अक्टूबर को पारा 20 डिग्री से नीचे गिरकर 18.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा था। वहीं 2023 में दिल्ली में तीन अक्टूबर को ही न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 170 रहा।