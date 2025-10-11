Delhi Weather: दिल्ली में तापमान में गिरावट शुरू, हल्की ठंडक ने दी आहट; मौसम विभाग की लेटेस्ट अपडेट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को पहली बार न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। पिछले दो वर्ष में अक्टूबर का सबसे कम न्यूनतम तापमान शुक्रवार को रहा। यह 18.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके चलते सुबह हल्की ठंडक महसूस हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.3 डिग्री कम है। शनिवार को आसमान साफ रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्रमशः 19 और 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।