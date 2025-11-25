Language
    Delhi Weather: दिल्ली पर ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार, तापमान में तेजी से आएगी गिरावट; AQI लगातार 'बेहद खराब'

    By Sanjeev Gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 06:49 PM (IST)

    दिल्ली में कोहरे और ठंड के साथ न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी है। मौसम विभाग के अनुसार, ठंड और बढ़ेगी। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 9.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। वायु गुणवत्ता अभी भी 'बहुत खराब' श्रेणी में है और अगले छह दिनों तक इसी श्रेणी में रहने की संभावना है।

    दिल्ली में कोहरे और ठंड के साथ न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी है। जागरण

    स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। बढ़ते कोहरे और ठंड के बीच मंगलवार सुबह मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट जारी रही। मौसम विभाग के मुताबिक, ठंड बढ़ती रहेगी और टेम्परेचर और गिरेगा।

    मंगलवार सुबह कुछ जगहों पर कोहरा भी देखा गया, हालांकि इससे विज़िबिलिटी पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा।

    मंगलवार को दिल्ली का मिनिमम टेम्परेचर 9.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिन में आसमान साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी।

    दूसरी तरफ, दिल्ली की एयर क्वालिटी में अभी कोई सुधार नहीं हुआ है। आज सुबह 9 बजे, IQ Air ने AQI 364 रिकॉर्ड किया, जबकि CPCB ने 362 रिकॉर्ड किया, जो बहुत खराब कैटेगरी में आता है। संभावना है कि अगले छह दिनों तक दिल्ली का AQI इसी कैटेगरी में रहेगा।

