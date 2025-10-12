Delhi Weather: दिल्लीवासी कर रहे हल्की ठंडक का एहसास, अगले दो दिनों तक रहेगी राहत; फिर बढ़ेगा तापमान

Language
    By Sanjeev Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    दिल्ली में मौसम में बदलाव जारी है। हल्की ठंडक का एहसास हो रहा है। रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य से कम 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। फिर तापमान में थोड़ी वृद्धि होगी। वायु गुणवत्ता सूचकांक 167 के साथ मध्यम श्रेणी में है।

    मौसमी उतार चढ़ाव के बीच राजधानी में हल्की ठंडक का एहसास जारी।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच राजधानी में हल्की ठंडक का एहसास जारी है। तापमान भी सामान्य से कम ही चल रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अभी अगले दो दिन ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इसके बाद तापमान में आंशिक वृद्धि होगी।

    रविवार को आसमान दिनभर साफ रहा। धूप भी निकली रही। अधिकतम तापमान सामान्य से 2.7 डिग्री कम 31.5 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.4 डिग्री कम 19.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का स्तर 92 से 46 दर्ज हुआ। सबसे कम अधिकतम तापमान पालम में 29.2 डिग्री और सबसे कम न्यूनतम तापमान रिज में 17.3 डिग्री सेल्सियस रहा।

    मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि सोमवार को भी आसमान साफ रहेगा। धूप भी निकली रहेगी। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमश: 32 और 19 डिग्री रहने के आसार हैं। बुधवार से अधिकतम तापमान बढ़कर 33 और न्यूनतम 21 डिग्री तक पहुंच जाएगा।

    वहीं, मौसम की मेहरबानी से राजधानी की वायु गुणवत्ता फिलहाल नियंत्रण में ही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक रविवार को दिल्ली का एक्यूआई 167 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले की तुलना में इसमें कुछ गिरावट देखने को मिली है। शनिवार को यह 199 के अंक पर रहा था। यानी 24 घंटे के भीतर इसमें 32 अंकों की गिरावट आई है।