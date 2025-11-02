दिल्लीवाले कड़कड़ाती ठंड के लिए रहें तैयार! पारा 15 डिग्री के नीचे जाने के आसार, यह इलाका रहा सबसे ठंडा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। लगातार बदल रहे मौसम में अब दिल्ली में ठंड का एहसास बढ़ रहा है। रविवार को न्यूनतम तापमान 17 डिग्री से नीचे रहा। सोमवार को यह 16 डिग्री से भी नीचे पहुंच जाने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 0.2 डिग्री अधिक 30.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का स्तर 94 से 39 प्रतिशत रहा। पूसा दिल्ली का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान 16.0 डिग्री जबकि अधिकतम 29.1 डिग्री दर्ज किया गया।

रविवार को हवा की दिशा उत्तर पश्चिमी रही जबकि हवा की रफ्तार आठ किमी प्रति घंटे से भी कम रही। सुबह धुंध और शांत हवा की ही दृश्यता का स्तर बाधित हुआ। सुबह साढ़े सात बजे सफदरजंग हवाई अडडे पर दृश्यता 1000 मीटर जबकि आइजीआइ एयरपोर्ट पर 1300 मीटर दर्ज की गई।



मौसम विभाग के अनुसार सोमवार सुबह धुंध छाए रहने का अनुमान है। दिन में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 30 डिग्री और 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं अगले सप्ताह भर के दौरान आसमान ही साफ रहेगा। न्यूनतम के साथ साथ ही अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी।