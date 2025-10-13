Language
    Delhi Weather: आज भी मौसम में रहेगी हल्की ठंडक, कल से बढ़ेगा तापमान; पढ़ें IMD का ताजा अपडेट

    By Sanjeev Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    दिल्ली में आज भी हल्की ठंडक रहेगी, लेकिन IMD के अनुसार कल से तापमान बढ़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा कम और अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहने का अनुमान है। IMD ने अगले कुछ दिनों में मौसम शुष्क रहने और तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि होने की संभावना जताई है, इसलिए गर्मी से बचने की सलाह दी गई है।

    राजधानी में हल्की ठंडक का सोमवार को भी बरकरार रहा।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच राजधानी में हल्की ठंडक का सोमवार को भी बरकरार रहा। न्यूनतम तापमान भी 20 डिग्री से नीचे ही चल रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मंगलवार को भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इसके बाद तापमान में आंशिक वृद्धि होगी।

    सोमवार को आसमान दिनभर साफ रहा। धूप भी निकली रही। अधिकतम तापमान सामान्य से 0.6 डिग्री कम 32.6 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.6 डिग्री कम 19.0 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। हवा में नमी का स्तर 94 से 41 दर्ज हुआ। सबसे कम अधिकतम तापमान पालम में 29.4 डिग्री और सबसे कम न्यूनतम तापमान आयानगर में 17.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

    मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मंगलवार को भी आसमान साफ रहेगा। धूप निकली रहेगी। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमश: 32 और 19 डिग्री रहने के आसार हैं।