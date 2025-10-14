Delhi Weather: दिल्ली में इस दिन से दस्तक देगी ठंड, कोहरा को लेकर मौसम विभाग का बड़ा अपडेट

Language
    By Sanjeev Gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 10:11 PM (IST)

    दिल्ली में मौसम बदल रहा है, सुबह हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, आज से कोहरा छाने की संभावना है। मंगलवार को दिन भर धूप खिली रही, अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुधवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 33 और 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

    दिल्ली में मौसम बदल रहा है, सुबह हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मौसमी उतार-चढ़ाव के बीच राजधानी में सुबह हल्की ठंड का एहसास जारी है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। अब बुधवार से कोहरा छाने लगेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि जल्द ही कोहरा छाने लगेगा।

    मंगलवार को दिन भर आसमान साफ रहा और धूप खिली रही। अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.6 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान 19.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.6 डिग्री कम है।

    आर्द्रता का स्तर 94 से 35 प्रतिशत के बीच रहा। सबसे कम अधिकतम तापमान पालम में 29.3 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम न्यूनतम तापमान रिज में 17.0 डिग्री सेल्सियस रहा।

    मौसम विभाग ने बुधवार को सुबह कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। दिन में आसमान साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 33 और 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।