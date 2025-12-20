Delhi Weather: राजधानी में कोहरा बेकाबू, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट; अगले दो दिनों तक कैसा रहेगा मौसम?

स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। ठंड के मौसम के बीच, राजधानी में कोहरा एक बड़ी समस्या बन गया है। फिलहाल कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने शनिवार को घने से बहुत घने कोहरे के लिए अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक भी घना कोहरा बने रहने की उम्मीद है। शनिवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि रविवार और सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

गुरुवार आधी रात के बाद कोहरा घना होना शुरू हो गया। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, गुरुवार रात 2:30 बजे से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक लगातार छह घंटे तक विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर रही। सफदरजंग में सुबह 5:30 बजे विजिबिलिटी शून्य हो गई। इस दौरान हवा की गति चार से छह किलोमीटर प्रति घंटा रही।

शुक्रवार को अधिकतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस कम था। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस अधिक था। नमी का स्तर 100 से 63 प्रतिशत के बीच रहा।

शुक्रवार को दिन में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहे, और कई इलाकों में विजिबिलिटी बहुत कम रही। अगले चार दिनों तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है, जिसके बाद आसमान ज्यादातर साफ हो जाएगा।