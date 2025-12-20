Delhi Weather: राजधानी में कोहरा बेकाबू, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट; अगले दो दिनों तक कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली में ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक घना कोहरा छाया रहेगा। शनिवार के लिए ऑरेंज औ ...और पढ़ें
स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। ठंड के मौसम के बीच, राजधानी में कोहरा एक बड़ी समस्या बन गया है। फिलहाल कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने शनिवार को घने से बहुत घने कोहरे के लिए अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक भी घना कोहरा बने रहने की उम्मीद है। शनिवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि रविवार और सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
गुरुवार आधी रात के बाद कोहरा घना होना शुरू हो गया। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, गुरुवार रात 2:30 बजे से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक लगातार छह घंटे तक विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर रही। सफदरजंग में सुबह 5:30 बजे विजिबिलिटी शून्य हो गई। इस दौरान हवा की गति चार से छह किलोमीटर प्रति घंटा रही।
शुक्रवार को अधिकतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस कम था। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस अधिक था। नमी का स्तर 100 से 63 प्रतिशत के बीच रहा।
शुक्रवार को दिन में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहे, और कई इलाकों में विजिबिलिटी बहुत कम रही। अगले चार दिनों तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है, जिसके बाद आसमान ज्यादातर साफ हो जाएगा।
मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सुबह कुछ इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि रात और सुबह जल्दी हल्की धुंध या हल्का कोहरा देखा जा सकता है। अधिकतम तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 8 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।