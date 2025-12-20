Language
    Delhi Weather: राजधानी में कोहरा बेकाबू, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट; अगले दो दिनों तक कैसा रहेगा मौसम?

    By Sanjeev Gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 07:25 AM (IST)

    दिल्ली में ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक घना कोहरा छाया रहेगा। शनिवार के लिए ऑरेंज औ ...और पढ़ें

    पटपड़गंज के समीप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर दोपहर लगभग साढ़े बारह बजे छाए स्माग के बीच गुजरती मेट्रो रही ओझल । चंद्र प्रकाश मिश्र


    स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। ठंड के मौसम के बीच, राजधानी में कोहरा एक बड़ी समस्या बन गया है। फिलहाल कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने शनिवार को घने से बहुत घने कोहरे के लिए अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक भी घना कोहरा बने रहने की उम्मीद है। शनिवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि रविवार और सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

    गुरुवार आधी रात के बाद कोहरा घना होना शुरू हो गया। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, गुरुवार रात 2:30 बजे से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक लगातार छह घंटे तक विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर रही। सफदरजंग में सुबह 5:30 बजे विजिबिलिटी शून्य हो गई। इस दौरान हवा की गति चार से छह किलोमीटर प्रति घंटा रही।

    शुक्रवार को अधिकतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस कम था। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस अधिक था। नमी का स्तर 100 से 63 प्रतिशत के बीच रहा।

    शुक्रवार को दिन में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहे, और कई इलाकों में विजिबिलिटी बहुत कम रही। अगले चार दिनों तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है, जिसके बाद आसमान ज्यादातर साफ हो जाएगा।

    मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सुबह कुछ इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि रात और सुबह जल्दी हल्की धुंध या हल्का कोहरा देखा जा सकता है। अधिकतम तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 8 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है।