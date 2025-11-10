Language
    Delhi Weather: दिल्ली में महसूस की गई मौसम की पहली शीत लहर, ठंड को लेकर IMD ने दिया बड़ा अपडेट

    By Sanjeev Gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 09:58 PM (IST)

    दिल्ली में मौसम की पहली शीत लहर महसूस की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने ठंड को लेकर अपडेट जारी किया है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है।

    दिल्ली में इस मौसम की पहली शीत लहर महसूस की गई।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में सोमवार को इस मौसम की पहली शीत लहर दर्ज की गई। आया नगर स्टेशन पर तापमान गिरकर 9.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गया।

    मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले कुछ दिनों तक शहर के कुछ हिस्सों में शीत लहर की स्थिति बनी रहेगी।

    मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, शहर के कई मौसम केंद्रों में से एक, आया नगर में न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.6 डिग्री कम है। मौसम विभाग शीत लहर को उस अवधि के रूप में परिभाषित करता है जब न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे चला जाता है। मैदानी इलाकों के लिए, इसका मतलब है न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम, साथ ही लगातार दो दिनों तक सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री कम।

    मौसम विभाग ने कहा, "अगले दो दिनों तक दिल्ली के विभिन्न इलाकों में शीत लहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है।"

    इस बीच, सोमवार को दिन भर आसमान साफ रहा और धूप खिली रही। न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.9 डिग्री कम है। यह इस मौसम में अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान है। अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आर्द्रता का स्तर 93 से 37 प्रतिशत के बीच रहा।

    गौरतलब है कि इस मौसम का पिछला न्यूनतम तापमान शनिवार को 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। 6 नवंबर को न्यूनतम तापमान पहली बार 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे गया था। तुलनात्मक रूप से, मौसम विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, 10 नवंबर तक दिल्ली में सबसे कम न्यूनतम तापमान 2024 में 9.5 डिग्री सेल्सियस, 2023 में 9.2 डिग्री सेल्सियस और 2022 में 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

    सुबह के कोहरे ने दृश्यता को भी प्रभावित किया। पालम और सफदरजंग में सुबह न्यूनतम दृश्यता 1000 मीटर दर्ज की गई। सुबह 6 बजे पालम में दृश्यता 2100 मीटर थी, जबकि सुबह 5:30 बजे सफदरजंग में यह 1500 मीटर थी।

    मौसम विभाग ने मंगलवार को हल्का कोहरा रहने का अनुमान जताया है। दिन में आसमान साफ़ रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 28 और 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।