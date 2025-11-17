Delhi Weather: दिल्ली में इस सीजन पड़ेगी कड़ाके की ठंड! नवंबर में टूटा बीते तीन साल का रिकॉर्ड; लेटेस्ट अपडेट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी में शनिवार की सुबह इस सीजन की ही नहीं, तीन वर्षों में नवंबर महीने की सबसे ठंडी रही। न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले 2022 के नवंबर महीने में इससे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया था। आने वाले दिनों में भी तापमान में गिरावट का यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा।



इस साल नवंबर में ही दिल्ली की सर्दी अपने रंग दिखा रही है। जबकि इस माह के पहले तीन सप्ताह में हल्की सर्दियों वाला मौसम रहता है। लेकिन, इस बार उच्च हिमालयी क्षेत्रों पर पहले हुई बर्फबारी व उत्तरी पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं के चलते अधिकतम एवं न्यूनतम दोनों ही तापमान में गिरावट आई है।



रविवार काे न्यूनतम तापमान 9.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम है। पिछले तीन सालों में नवंबर माह के लिए यह सबसे कम न्यूनतम तापमान है। इससे पहले वर्ष 2022 में 22 नवंबर को न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया था।